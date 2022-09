Reklama

Strata operacyjna wyniosła 106,18 mln zł wobec 3,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,98 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 10,62 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 77,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,34 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18,16 mln zł w porównaniu z 14,09 mln zł rok wcześniej.

"Ok. 30-proc. wzrost przychodów w I poł. 2022 r. w porównaniu z I poł. 2021 r. jest znacznie poniżej naszych celów. Niewystarczające możliwości w zakresie inżynierii systemowej (w obszarze tzw. Field Engineering) skutkowały wolniejszą realizacją projektów i opóźnieniami w możliwości przeprowadzenia procesów przedsprzedażowych dla nowych projektów, a także wygenerowania potrzebnej liczby referencji (tzw. Success Stories). Aby zaradzić tym niedociągnięciom, nadal koncentrowaliśmy się na rozwijaniu i ulepszaniu funkcji inżynierii systemowej. Skład osobowy w tym obszarze globalnie wzrósł z 22 osób na początku 2022 r. do 37 osób obecnie. Skupiamy się na wdrażaniu, szkoleniu i ciągłym rozwoju tego zespołu i jego procesów" - napisał prezes Paweł Wieczyński w liście załączonym do raportu.

"W pierwszym półroczu nasz rozwój był nadal ograniczany przez niewystarczające przeszkolenie i przepustowość zespołów inżynierii systemowej w zakresie procesów przedsprzedażowych i posprzedażowej implementacji. Kontynuowaliśmy podejmowanie agresywnych działań w celu usunięcia tych limitacji naszego rozwoju. Dopiero pełne zaadresowanie niedoborów zdolności inżynieryjnych w tym obszarze pozwoli nam odzyskać nasze docelowe tempo wzrostu i efektywnie uzyskiwać ponad 70% średniorocznej dynamiki przychodów (CAGR), zgodnie z naszą strategią" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2022 r. wyniosła 8,38 mln zł wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)