"Osiągnięty skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 85,8 mln zł wobec 41,1 mln zł w 2021 roku Na jego wysokość w drugim kwartale pozytywnie wpłynęły zdarzenia o charakterze jednorazowym o łącznej wartości 53,9 mln zł, takie jak: aktualizacja szacunku zobowiązania do rozliczenia przejęcia pełnej kontroli nad Lawrence David, skorzystanie ze strefowej tarczy podatkowej i rozliczanie transakcji nabycia Guillen" - napisał prezes Paweł Szataniak w liście dołączonym do raportu.

"Warto jednocześnie podkreślić, że nasze wyniki za drugi kwartał 2022 roku są powodem do satysfakcji również bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych - zarówno wynik operacyjny, jak i zysk netto wzrosły wobec drugiego kwartału 2021 odpowiednio o 29% i 10%" - dodał.

Zysk operacyjny w I poł. br. wyniósł 62,21 mln zł wobec 59,38 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik na poziomie EBITDA w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 97 620 tys. zł (w analogicznym okresie 2021 roku kształtował się na poziomie 91 581 tys. zł). Wzrost EBITDA został uzyskany w warunkach przyrostu wyniku na działalności operacyjnej o 4,8%. Jednocześnie grupa zanotowała wzrost amortyzacji o 10% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,17 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 1 308,35 mln zł rok wcześniej.

"Na polskim rynku grupa osiągnęła przychody na poziomie 361 832 tys. zł, co stanowiło 22,1% przychodów ogółem grupy. Były one o 31,7% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Natomiast na rynkach zagranicznych przychody grupy wyniosły 1 274 336 tys. zł, czyli wzrosły o 23,3% w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku" - czytamy dalej.

W samym II kw. 2022 r. przychody grupy wyniosły 821,96 mln zł wobec 675,34 mln zł rok wcześniej.

Prezes podkreślił, że znaczący wpływ na półroczne wyniki Grupy Wielton miała sytuacja na Wschodzie.

"W pierwszym półroczu 2022 r. przychody w Rosji zmalały rok do roku o 39,6% do 65,7 mln zł. Od momentu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę prowadziliśmy jedynie sprzedaż zmagazynowanych produktów, dbając jednocześnie o spływ gotówki ze spółki rosyjskiej. W kwietniu i maju wznowiliśmy sprzedaż na Ukrainie, gdzie w pierwszym kwartale prowadziliśmy ograniczoną działalność. W pierwszej połowie 2022 roku przychody na rynku ukraińskim wyniosły 14 mln zł, wobec 15,6 mln zł przed rokiem. Poziom zamówień z tego rynku na koniec czerwca wyniósł 170 sztuk (wobec 151 sztuk sprzedanych w pierwszym półroczu 2022 roku). Choć w dalszym ciągu nie możemy wykluczyć trwałej utraty wartości części aktywów wschodnich, oceniamy ryzyko konieczności dokonania związanych z tym odpisów jako niskie" - napisał Szataniak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 48,39 mln zł wobec 28,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,7 mld zł w 2021 r.

