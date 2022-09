Reklama

"Odwiert Moftinu Nord-1 będzie wykonany na głębokość 1 000 metrów, z zadaniem dotarcia do czterech perspektywicznych stref występowania węglowodorów. Obiekt perspektywiczny Moftinu Nord znajduje się na północnej flance Basenu Carei, około 5 km na północny-zachód od należącego do spółki zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Celem wykonania odwiertu poszukiwawczego Moftinu Nord-1 jest rozpoznanie dalszych zasobów węglowodorów na ścieżce migracji z efektywnej skały macierzystej w Kotlinie Carei. Sprawdzany będzie inny typ struktury niż miało to miejsce w niedawno wykonanym odwiercie poszukiwawczym Canar-1" - czytamy w komunikacie.

W przypadku gdy odwiert spełni oczekiwania, to produkcja z niego będzie przesyłana do zakładu przetwarzania gazu Moftinu, wykorzystując jego wolne moce przerobowe, podkreślono.

W czerwcu br. Serinus informował, że planuje 2-3 odwierty poszukiwawcze w Rumunii do końca tego roku.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)