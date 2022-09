Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 10,01 mln zł wobec 4,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,85 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 39,11 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 10,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 139,88 mln zł w porównaniu z 74,61 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 22,18 mln zł wobec 12,69 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa z naddatkiem realizuje strategię na lata 2022-2026 - prognozy wzrostu zakładające m.in. wzrost przychodów na poziomie 25-35% rocznie i marżę EBITDA w przedziale 11-14% zostały przekroczone. Przychody grupy w I półroczu 2022 roku wzrosły o 87,5%, a marża EBITDA wyniosła 15,9% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Silny, stabilny wzrost przychodów to efekt utrzymującego się stałego zapotrzebowania na usługi IT oraz dużego i zdywersyfikowanego portfela klientów. Do ich grona dołączyło 38 firm, obecnie współpracujemy z 92 klientami. Istotnym czynnikiem wzrostu są przychody ze sprzedaży usług generowanych w spółkach Spyrosoft SA, Spyrosoft Solutions i Spyrosoft Synergy. Obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów usługami z obszarów, w które zainwestowaliśmy - Salesforce, platformy low-code, cybersecurity, co w długim okresie będzie dla przychodów grupy kolejnym czynnikiem wzrostu" - skomentował członek zarządu Spyrosoft Sebastian Łękawa, cytowany w komunikacie.

W I półroczu tego roku grupa powiększyła się o spółkę Better Software Group (BSG), specjalizującą się w tworzeniu aplikacji dla branży telewizyjnej i rozrywkowej. Inwestycja ta pomoże zwiększyć kompetencje Spyrosoft w obszarze media & entertainment oraz rozbudować portfolio klientów. Inwestycja umożliwia zwiększenie obecności grupy na rynku skandynawskim oraz wzmocnienie kompetencji w zakresie front-end i mobile, zgodnie ze strategią grupy, podkreślono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 5,64 mln zł wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

