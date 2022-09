Reklama

"Obszar zainteresowań Prime Bit Investments to wszystko to, co związane jest z technologią, czyli: rozwiązania SaaS, rozwiązania hardware + software np. w dronach, Gry (mobilne, VR, konsole i PC ale też te z NFT), biotechnologia. Ogólnie rozwiązania, które można szybko skalować. Firma ma już za sobą sporą historię, zaczynaliśmy od wytwarzania oprogramowania na zamówienie, a także produkcji własnych" - powiedział prezes PBI Michał Ręczkowicz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że firma realizuje emisję akcji, która potrwa do 10 listopada.

"Do zebrania jest łącznie 4,5 mln zł i jesteśmy już niemal na finiszu. Akcje są po 2,5 zł przy wycenie 33 mln zł. Chcielibyśmy zadebiutować wiosną 2023 roku, natomiast zobaczymy, czy będzie to odpowiedni czas na tego typu wejście" - wskazał prezes.

"Sam 3 lata temu byłem na miejscu Michała. Wiem, do czego dąży, wiem, jaka jest droga przed nim, a takim ludziom trzeba pomagać. Mimo młodego wieku, osiągnął naprawdę dużo i przede wszystkim dorobił się tego sam. Uważam, że mamy dużo wspólnego, a na dodatek firma, którą tworzy, pokazuje, w jakim kierunku zmierza. Jest to kwestia czasu, kiedy jedna z inwestycji stanie się 'jednorożcem' i dlatego chciałbym być przy tym sukcesie" - powiedział January Ciszewski, cytowany w informacji.

Wcześniej spółka miała też swój dział gier, który wydzieliła jako część przedsiębiorstwa i tak powstało dziś notowane na giełdzie Prime Bit Games.

"Osobiście mam za sobą kilka wyjść inwestycyjnych. Pierwsze z nich przeprowadziłem w 2014 roku, będąc zaraz po studiach. Wtedy właśnie powstało Prime Bit Studio (obecnie brand softwarehouse'u), a obecnie - Prime Bit Investments" - powiedział prezes PBI.

Dodał, że jego firma nadal wytwarza oprogramowanie - aplikacje mobilne, webowe.

"Bardzo często robimy nowoczesne oprogramowanie dla startupów. Historycznie w portfolio mamy mnóstwo klientów z Zachodu. Poza oprogramowaniem świadczymy usługi szkoleniowe, doradcze, a nawet organizujemy konferencje i hackathony, które na Podkarpaciu są znane od wielu lat. W ten sposób staramy się budować ekosystem, który zapewnia nam dostęp do świeżych pomysłów, w które możemy zainwestować i zacząć je skalować. Dlatego też otaczamy się firmami w które inwestujemy na wczesnym etapie ich istnienia. Doprowadzamy do momentu pierwszej sprzedaży i z tego miejsca staramy się pozyskać kapitał na dalszy rozwój startupu, który docelowo kiedyś może zadebiutować na giełdzie, tak jak pierwsza spółka portfelowa Prime Bit Games" - wskazał Ręczkowicz.

W planach PBI ma dynamiczny rozwój, chce poszerzać współpracę z zagranicznymi i lokalnymi firmami, aby wytwarzać nowoczesne rozwiązania IT.

"Mogą to być nie tylko aplikacje mobilne, webowe, ale też rozwiązania związane z dronami, sztuczną inteligencją. Nie boimy się wyzwań, a wręcz ich szukamy. Zespół PBI to ambitni ludzie o nietuzinkowym doświadczeniu, ale mówiąc o ludziach z PBI, mówię bardziej o całej grupie spółek, które z nami współpracują na co dzień. Poza oprogramowaniem, chcemy nadal rozwijać ekosystem startupowy kapitałem prywatnym tworząc konferencje i hackathony" - podsumował prezes.

Prime Bit Investments to spółka inwestycyjna.

(ISBnews)