Zysk operacyjny wyniósł 16,44 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,41 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 85,2 mln zł rok wcześniej.

W przychodach ogółem z tytułu sprzedaży wiodącą rolę odgrywa Technology Services, zwiększając swój udział w biznesie do 83%. Jest to efekt strategii akwizycyjnej i konsolidacji wyników przejętych podmiotów. Drugim znaczącym segmentem jest Fintech z udziałem 16%, wyjaśnia spółka.

"W sprawozdawanym okresie Technology Services zwiększył swoje przychody ponad 2,5-krotnie, o 89 mln zł r/r, osiągając poziom 147,63 mln zł. Należy pamiętać, że w ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji, w związku z dokonanymi akwizycjami. Przychody Fintechu wzrosły o blisko 5 mln zł r/r osiągając poziom ponad 28 mln zł. W obszarze Holotech spółka zanotowała 1,64 mln zł przychodów i jest to spadek r/r o około 0,4 mln zł. Na poziome zysku operacyjnego (EBIT) Technology Services podwoił swój wynik z zeszłego roku - zwiększył wynik o 10,83 mln zł - osiągając zysk operacyjny na poziomie 21,33 mln zł. Segment Fintech odnotował ujemny wynik operacyjny na poziomie 3,38 mln zł, co jest powodem wpływu dużego projektu w obszarze Corporate oraz trwających inwestycji w wersję chmurową LiveBanku. W obszarze Holotech wynik operacyjny odnotował spadek r/r i ukształtował się na poziomie - 1,17 mln zł" - wymieniono w raporcie.

Działalność grupy prowadzona jest w Polsce, będącej krajem jej siedziby. Natomiast w coraz większym stopniu, sprzedaż realizowana jest poza granicami Polski (kraje Europy, USA, Wielka Brytania, Azja). Sprzedaż eksportowa wzrosła na przestrzeni sześciu miesięcy br. do blisko 135 mln zł i osiągnęła dynamikę ponad 179% (eksport uwzględnia również przychody realizowane dla klientów eksportowych, a denominowane w walucie polskiej z uwagi na fakturowanie ich przez polskie przedstawicielstwa). W analogicznym okresie 2021 roku sprzedaż eksportowa wyniosła niespełna 48,5 mln zł. W szczególności, sukcesywny przyrost eksportu jest konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100% biznesem eksportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LB (LiveBank). Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla spółki kierunkach - przede wszystkim są to: Europa Zachodnia, Azja Południowo - Wschodnia oraz Stany Zjednoczone - czyli rynki, gdzie Spółka jest w stanie osiągać wyższe marże. Patrząc z perspektywy dwóch kluczowych rynków eksportowych, należy podkreślić, że dynamika wzrostu przychodów r/r w okresie 6M 2022 wyniosła odpowiednio - dla Unii Europejskiej niemal 124%, a dla Stanów Zjednoczonych ok 352%, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 5,46 mln zł wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

