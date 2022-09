Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,41 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,31 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 7,35 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszej połowie tego roku wyniki finansowe Brand24 poprawiły się skokowo. Spółki wygenerowała 10,3 mln zł przychodów (+40% r/r), 6,3 mln zł marży brutto (+57% r/r) oraz blisko 2,6 mln zł EBITDA (+ 70% r/r) i niecały 1 mln zł zysku netto, wobec 157 tys. zł w 1 pół. 2021. Oznacza to, że rentowność firmy zwiększyła się znacznie na wszystkich poziomach" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki są zgodne z naszymi założeniami. Systematycznie dążymy do wypełnienia warunków programu opcyjnego, który zakłada osiągniecie co najmniej 20,3 mln zł przychodów oraz 4,5 mln zł EBITDA w całym roku 2022. Ponieważ nasz biznes jest abonamentowy, ma dużą powtarzalność, jesteśmy spokojni, że zrealizujemy założony cel. Przemawia też za tym nasze główne wskaźniki jak MRR (Monthly Recurring Revenue), a także ARR (Annual Recurring Revenue, czy MRR w ujęciu rocznym), który obecnie kształtuje się właśnie na poziomie przekraczającym 20 mln zł" - powiedział prezes Brand24 Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że znaczna poprawa to kontynuacja trendu, który zapoczątkowało przemodelowanie cennika i podniesienie cen monitoringu. ARPU na nowych użytkownikach wynosi obecnie 124 USD (528 zł), co oznacza wzrost o ponad 40 proc. w porównaniu do okresu przed zmianą cennika. Z taką samą dynamiką wzrosły również miesięczne przychody (MRR) - do ok. 1,73 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1,27 mln zł wobec 0,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)