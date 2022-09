Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 8,13 mln zł wobec 16,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,24 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 46,45 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 23,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 90,59 mln zł w porównaniu z 77,32 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w okresie 6 miesięcy zakończonym 30.06.2022 r. i 30.06.2021 r. wynosiły odpowiednio 90,6 mln zł i 77,3 mln zł. Wzrost o 17% wynikał:

* ze wzrostu rozpoznania przychodów z tytułu prac dla Square Enix Limited nad produkcją 'Project Gemini',

* przychodów rozpoznanych przez spółki, które dołączyły do grupy w trakcie 2021 r., tj. Game On Creative, Inc. oraz Incuvo S.A. (w odniesieniu do Incuvo S.A. przede wszystkim z tytułu wydania gry 'Green Hell VR')" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 28,98 mln zł wobec 28,81 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 29,67 mln zł wobec 27,57 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 27,56 mln zł wobec 11,56 mln zł zysku rok wcześniej.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

