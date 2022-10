Reklama

"W ślad za zachęcającymi wynikami na nowych i istniejących rynkach, nadal przyspieszamy nasz program ekspansji sieci sklepów. Cel na rok finansowy 2023 r. to przynajmniej 550 nowych sklepów netto. W roku finansowym 2023 planujemy też wejście marki PEPCO na nowe rynki – do Grecji i Portugalii" - czytamy w komunikacie.

W ramach przyspieszonego programu ekspansji sieci sklepów grupa otworzyła w całym 2021/2022 rekordową liczbę nowych placówek - 516, czyli więcej niż planowane 450 (ten cel też został podwyższony w stosunku do pierwotnych założeń). W ramach marki PEPCO otwarto 446 nowych sklepów, a więc więcej niż planowane 400, z czego 163 nowe sklepy na strategicznie kluczowych rynkach Europy Zachodniej: we Włoszech, w Hiszpanii, w Austrii i w Niemczech.

W ramach Grupy Poundland otwarto 70 nowych sklepów (wyłączając zamknięcie 59 sklepów Fultons), z czego zdecydowana większość to sklepy Dealz w Polsce.

"Jak podawaliśmy w lipcu, w ślad za udaną operacją przekształcenia w Hiszpanii sklepów Dealz w placówki PEPCO, dzięki czemu pod jednym dachem dostępna jest pełna oferta ubrań i artykułów wielobranżowych PEPCO oraz artykuły szybkozbywalne z oferty Poundland, Grupa zdecydowała się na wycofanie marki Dealz z Hiszpanii i realizację strategii wzrostu dla marki PEPCO. W ślad za tym pilotażem, konwersje sklepów Dealz w sklepy marki PEPCO prowadzone są w kolejnych placówkach, a wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami" - czytamy dalej.

"Ponieważ w Hiszpanii projekt okazał się sukcesem, PEPCO prowadzi obecnie na małą skalę pilotaż sklepów pod marką PEPCO w Republice Irlandii. Oznacza to przekształcenie istniejących sklepów Dealz w sześciu lokalizacjach w placówki pod szyldem PEPCO i sprzedaż pod jednym dachem naszych wszystkich trzech kategorii produktowych. Reakcja klientów odwiedzających nasz pierwszy pilotażowy sklep w centrum handlowym Omni w dzielnicy Santry na przedmieściach Dublina była wyjątkowo pozytywna i z uwagą analizujemy kolejne zbierane opinie na ten temat. Podobnie jak w przypadku Hiszpanii, jakiekolwiek dalsze decyzje podejmiemy dopiero po przeanalizowaniu odzewu klientów na wprowadzane przez nas zmiany" - napisano także.

Poza istniejącymi programami modernizacji sklepów, grupa przeprowadziła programy pilotażowe dotyczące nowej oferty i wyglądu sklepów PEPCO w 16 placówkach we Wrocławiu i 47 w Warszawie.

"Pozwoliło to na zwiększenie powierzchni sprzedażowej o 4-12%. Sklepy zyskały lepszy rozkład i wystrój, produkty są lepiej wyeksponowane, co przyczynia się do poprawy wyników finansowych. Sukces w tym zakresie zdecydował, że podjęliśmy decyzję, iż program modernizacji obejmie w ciągu kolejnych 2-3 lat pozostałe sklepy PEPCO" - zapowiedziano także.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

(ISBnews)