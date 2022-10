Reklama

"W planach w przyszłym roku jest debiut na NewConnect. Staramy się wytworzyć dokumentację, która nam pozwoli na to, by proces debiutu przeprowadzić sprawnie" - powiedział Wójcik podczas GPW Innovation Day.

Najbardziej zaawansowanym projektem Mofemy jest telemedyczny system elektrokardiotokograficzny (eKTG) PregnaLIFE24.

Zarząd poinformował, że spółka nie planuje sama wprowadzać produktu na rynek, a jej potencjalnymi partnerami będą duzi gracze branżowi. Widzi trzy możliwe modele komercjalizacji: sprzedaż całego projektu po fazie projektowania i rozwoju lub uzyskaniu certyfikacji, sprzedaż licencji poprzez dystrybutora po uzyskaniu certyfikacji lub sprzedaż usługi analizy danych za pośrednictwem dystrybutorów. Jak wskazał prezes, preferowane przez spółkę są modele pierwszy i drugi.

"Rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnymi partnerami krajowymi i zagranicznymi. Ze względu na to, że mamy dość dużo do zaoferowania, uznajemy, że jesteśmy na dobrym etapie i dobrym poziomie zaawansowania tych rozmów" - ocenił Wójcik.

Komercjalizacja planowana jest na 2023/2024 r., podała spółka w prezentacji. Zarząd zadeklarował, że głównym kierunkiem dla Mofemy jest USA.

"Planujemy w II kwartale złożyć kompletną aplikację o rejestrację [według procedury] 510k dla całego produktu [...] Cel jest taki, żeby gdzieś w końcu przyszłego roku mieć zgodę FDA na komercjalizację wyrobu w USA" - poinformował dyrektor ds. regulacyjnych Przemysław Tadla.

Telemedyczny system PregnaLIFE24 służy do identyfikacji czynników ryzyka w trakcie monitoringu pracy serca płodu oraz skurczów macicy, a także do identyfikowania ruchów płodu. PregnaLIFE24 umożliwia zdalne przeprowadzanie badania eKTG płodu, które jest bezpieczne dla matki i dziecka. Kolektor zbierający dane do badania jest zarejestrowanym urządzeniem medycznym klasy IIA.

Mofema tworzy nowoczesne systemy monitoringu medycznego analizujące sygnały bioelektryczne. Wiodącym projektem spółki jest telemedyczny system PregnaLIFE24 do monitoringu dobrostanu płodu.

