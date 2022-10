Reklama

"Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów emitenta za III kwartały 2022 r. wyniosły 2 122 215 tys. zł, co stanowi wzrost o 393 445 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednostkowy zysk operacyjny [...] wyniósł 154 829 tys. zł, co stanowi spadek o 49 485 tys. zł [...]. Jednostkowy wynik finansowy netto [...] wyniósł 103 204 tys. zł, co stanowi spadek o 33 278 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego na dzień publikacji niniejszego raportu Bowim nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi.

"Wzrost przychodów netto ze sprzedaży jest efektem właściwego wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, w tym skokowych zmian podaży, popytu w okresie korekty cenowej. Zmiana wyników jest następstwem wysokiej niestabilności rynkowej wywołanej czynnikami globalnymi jak wojna w Ukrainie, wzrost cen nośników energii oraz nasilająca się presja inflacyjna i rosnące stopy procentowe, co doprowadziło do spowolnienia działalności w wielu sektorach wykorzystujących stal" - wyjaśniono w komunikacie.

Ustalając szacunkowy wynik za 9 miesięcy spółka uwzględniła aktualny trend cenowy sprzedawanych wyrobów i dokonała odpisu aktualizującego wartość posiadanych zapasów do poziomu odpowiadającego ich obecnej wartości rynkowej, podano także.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)