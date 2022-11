Reklama

"Powyższe działania są następstwem podwyższenia przez Moody's ratingu większościowego akcjonariusza spółki Orlenu - do poziomu A3 z perspektywą stabilną, co wynikało głównie z połączenia Orlenu ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG). Agencja wskazuje, że ratingi Energi nadal odzwierciedlają ogólny niski profil ryzyka biznesowego spółki, oraz dobrą sytuację płynnościową" - napisano w komunikacie.

Perspektywa dla obu ratingów została zmieniona ze stabilnej na pozytywną i jest ona odzwierciedleniem poglądu Moody's, że poprawa profilu kredytowego Orlenu będzie również korzystna dla Energi w związku z dalszą integracją obu spółek.

Pod koniec października Moody's Investors Service podwyższył rating Orlenu do A3 z Baa2, a także podtrzymał podstawową ocenę kredytową spółki (BCA) na poziomie baa2.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

