"Ze względu na zaburzenie popytu zwłaszcza w I kw. jest nam bliżej do tej dolnej części przedziału przychodowego, choć z tej perspektywy 9-9,2 mld zł przychodów wyglądają całkiem nieźle w kontekście tych trudności, które są za nami i przed nami" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że capex w 2022 r. został zrewidowany w dół na rok 2022 i "będzie jeszcze niższy w roku 2023".

"Wspomniane ograniczenia capeksowe to przede wszystkim porównanie wydatków r/r. W tym i poprzednim roku przewidzieliśmy dużą dynamikę otwarć sklepów HalfPrice. Dużo się działo po stronie sklepów CCC, które konwertowaliśmy na HalfPrice. W przyszłym roku planujemy zredukować dynamikę otwarć - budżet na przyszły rok nie jest jeszcze zamknięty, ale będzie istotnie mniejsza liczba otwarć w 2023. Skupiamy się na najważniejszych, kluczowych inwestycjach. Mamy z tyłu głowy naszą strategię 'Go 25' - pewne projekty, inwestycje parkujemy i czekamy na lepsze czasy i wtedy do nich wrócimy" - powiedział wiceprezes CCC Kryspin Derejczyk.

"To co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku - to to, że z większą atencją podchodzimy do wydatków inwestycyjnych, bardziej ostrożnie i wydajemy pieniądze tam, gdzie dostarczają wartość do biznesu, gdzie jest wpływ pozytywny na EBITDA" - podkreślił Derejczyk.

W roku obrotowym 2021 (luty 2021 - styczeń 2022) grupa odnotowała 7,59 mld zł przychodów wobec 5,25 mld zł przychodów rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 r.

