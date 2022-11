Reklama

"Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za III kwartały 2022 r. (w nawiasie dane za III kwartały 2021 r.):

- przychody ze sprzedaży: 629,3 mln zł (593 mln zł),

- zysk brutto na sprzedaży: 30 mln zł (20,3 mln zł),

- zysk na działalności operacyjnej: 11,9 mln zł (6,5 mln zł),

- zysk netto: 11,4 mln zł (4 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 8,9 mln zł (wobec 4,3 mln zł).

"W okresie III kwartałów 2022 roku Grupa ZUE wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 4,8% (III kwartały 2021 r. - 3,4%). Spółka wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3,8% (III kwartały 2021 r. - 3%). Na koniec III kwartału 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 14,3 mln zł" - czytamy także.

Spółka informuje również, iż na moment publikacji raportu, spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł (portfel zamówień na dzień publikacji raportu za III kwartały 2021 r. wynosił ok. 1,4 mld zł). ZUE ma obecnie złożone najlepsze oferty w przetargach kolejowych w Polsce i Rumunii na łączną kwotę ok. 1,3 mld zł.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 851,45 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)