Mostostal Warszawa zawarł z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) o dł. ok. 12,5 km, podała spółka. Wartość umowy to 1 063,25 mln zł brutto; termin realizacji - 39 miesięcy bez okresów zimowych.

Reklama Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r. (ISBnews)