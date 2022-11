Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 56 mln zł wobec 38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 92 mln zł wobec 79 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 307 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 229 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 101 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 857 mln zł w porównaniu z 729 mln zł rok wcześniej.

"Segment maszyn górniczych wypracował 818 mln zł przychodów (z wyłączeniem rozliczeń między segmentami), co stanowi wzrost o 89 mln zł (tj. 12%) rok do roku. Segment fotowoltaiki dodał 39 mln zł do przychodów grupy (jest to pierwszy pełen okres sprawozdawczy tego segmentu w wynikach grupy, dlatego brak jest porównywalności). Udział sprzedaży Grupy Famur z rynków zagranicznych wyniósł 42%" - czytamy w sprawozdaniu.

Wzrost przychodów przełożył się na poprawę poziomu EBITDA, która w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 92 mln zł (wzrost o 13 mln zł względem okresu porównywalnego), a narastająco w okresie 9 miesięcy 2022 roku osiągnęła poziom 283 mln zł. Rentowność EBITDA w samym trzecim kwartale i w okresie 9 miesięcy 2022 roku wyniosła odpowiednio 30% i 33%, podano również.

"W samym III kwartale 2022 roku pozyskaliśmy łącznie ok. 334 mln zł nowych zamówień z kraju i zagranicy, co pozwoliło na wzrost łącznego portfela zamówień (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) do poziomu ok. 797 mln zł na dzień 30 września 2022 roku względem ok. 736 mln zł na dzień 30 czerwca 2022 roku" - czytamy dalej.

Od początku tego roku portfel projektów PV Famuru wzrósł o ponad 1 GW, osiągając na koniec września 2022 roku prawie 2,7 GW szacunkowej łącznej mocy projektów, na różnym etapie rozwoju - w tym ok. 309 MW z wygraną aukcją 2019, 2020 i 2021. Uruchomiono farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 61 MW, w trakcie budowy (bądź wybudowanych ale nie uruchomionych) jest 141 MW, a kolejne 147 MW jest w przygotowaniu do budowy, podała również spółka.

Sprzedaż eksportowa grupy za okres 9 miesięcy 2022 roku stanowiła ok. 42% przychodów ze sprzedaży ogółem, wobec 28% w okresie porównywalnym 2021 roku. Sprzedaż na rynki zagraniczne obejmowała głównie USA, Indonezję, RPA i Chiny, które stanowiły łącznie ok. 28% przychodów, kraje WNP i Rosja to ok. 13% udziału w przychodach (przychody z Rosji to wynik realizacji umów zawartych w poprzednich okresach). Sprzedaż do pozostałych krajów z Europy stanowiła ok. 1% przychodów

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 179 mln zł wobec 94 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 050 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)