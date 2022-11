Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,85 mln zł wobec 1,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,16 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 12,15 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2022 roku grupa kapitałowa Pointpack uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 15 157 tys. zł oraz wypracowała zysk netto w kwocie 326 tys. zł i wskaźnik EBITDA wynoszący 1 300 tys. zł. Istotnym zadaniem angażującym grupę kapitałową Pointpack w III kwartale 2022 roku była realizacja projektu dostawy automatów kurierskich dla Poczty Polskiej. Realizacja projektu wiązała się z koniecznością szybkiej budowy struktur, które konieczne są do uruchomienia, a następnie utrzymania sieci automatów paczkowych zamówionych przez Pocztę Polską. Kontynuowane były również prace związane z integracją dostarczanego systemu z systemami informatycznymi Poczty Polskiej. W III kwartale 2022 r. realizacja kontraktu nie przyniosła jeszcze przychodów i zgodnie z przewidywaniami negatywnie obciąża wyniki grupy kapitałowej w horyzoncie do końca 2022 r." - napisał prezes Marek Piosik w liście do akcjonariuszy.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 4,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 42,33 mln zł w porównaniu z 34,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 3,83 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskie. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

