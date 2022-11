Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 93,16 mln zł wobec 71,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 145,9 mln zł wobec 120,2 mln zł rok wcześniej.

"Po dobrym dla Grupy Wielton pierwszym półroczu 2022 r., również w trzecim kwartale utrzymaliśmy trend wzrostowy, zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków. Wyróżniającą nas na tle branży dynamikę zawdzięczamy zarówno utrzymującemu się wzrostowi wolumenu sprzedaży, jak i konsekwentnemu wdrażaniu podwyżek cen produktów. Wzrost udziałów rynkowych widoczny był szczególnie w Polsce i Wielkiej Brytanii, a nasza spółka we Włoszech zbliżyła się do pierwszej trójki największych graczy rynkowych. Pomimo obserwowanego schłodzenia popytu, backlog grupy pozostaje na bezpiecznym poziomie. W odpowiedzi na wciąż niestabilną sytuację geopolityczną na świecie, galopującą inflację oraz obserwowany spadek tempa pozyskiwania zamówień, koncentrujemy nasze wysiłki na jak najskuteczniejszym ograniczeniu wpływu negatywnego otoczenia rynkowego na wyniki finansowe. Dbamy zarówno o zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw, jak i o wysoką dyscyplinę kosztów. Intensyfikujemy prace nad projektami, których celem jest zwiększenie efektywności organizacyjnej Grupy Wielton w 2023 r. i w dalszej przyszłości" - powiedział CEO Grupy Wielton Mariusz Golec, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 495,91 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1 929,22 mln zł rok wcześniej.

Pozycję lidera z udziałem rynkowym wynoszącym 19,4% zachowała francuska spółka Fruehauf. Jej przychody zwiększyły się o 14,5% do 534,6 mln zł, a wolumen sprzedaży wzrósł o 0,3%. W Polsce, pomimo spadku całego rynku o 11,7%, Wielton zwiększył wolumen sprzedaży o 13,5% do 4 268 sztuk produktów. Spółka utrzymała pozycję wicelidera polskiego rynku, a jej udziały zwiększyły się do 15,3% z 11,5% przed rokiem. Przychody Wieltonu w Polsce wzrosły o 37% r/r do 499,5 mln zł. Jej backlog na koniec września liczył 4 774 sztuk. Wolumen sprzedaży brytyjskiej spółki Lawrence David zwiększył się o 27% do 3 546 sztuk. Tylko w trzecim kwartale wzrósł o 45% r/r. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. udziały rynkowe Lawrence David wyniosły 13,6% przy wzroście przychodów o 68,6% do 449,4 mln zł. Backlog spółki na koniec września wynosił 2 745 sztuk. O 68,7% zwiększył się wolumen sprzedaży spółek Langendorf i Wielton GmbH na rynku niemieckim. W tym samym czasie rynek wzrósł o ok. 11%. W krajach CEE Grupa sprzedała 14,4% pojazdów więcej niż przed rokiem, utrzymując piątą pozycję rynkową. Z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego przesunęła się spółka Viberti. Jej sprzedaż zwiększyła się o ok. 4%, do 870 sztuk, wymieniono.

Marża EBITDA grupy po trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 5,8% (5,4% bez uwzględniania zdarzeń o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w II kw. 2022 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 59,71 mln zł wobec 35,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,7 mld zł w 2021 r.

