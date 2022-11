Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 172,89 mln zł wobec 78,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 73,56 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 48,18 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 526,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 202,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 196,8 mln zł w porównaniu z 145,75 mln zł rok wcześniej.

"Zanotowaliśmy kolejny bardzo udany okres działalności. Pomimo wymagającego otoczenia osiągnęliśmy świetne wyniki finansowe oraz leasingowe. Sytuacja w branży magazynowej pozostaje stabilna. Obserwujemy cały czas wysoki popyt na powierzchnie magazynową. Najemcy starają się zabezpieczać swoje łańcuchy dostaw poprzez operacje typu nearshoring / friend shoring, a także poprzez utrzymywanie wyższych poziomów zapasów w pobliżu obsługiwanych rynków. To wzmacnia zapotrzebowanie na nowe powierzchnie. W ramach Grupy utrzymujemy dużą stabilność portfela. Mamy praktycznie 100% wynajętej powierzchni, bardzo dobrą dywersyfikację najemców, zarówno geograficzną, jak i branżową. Poziom pustostanów w ramach oddanych do użytkowania inwestycji pozostaje na bardzo niskim poziomie bliskim 0%. Pojawiające się okazyjnie wolne przestrzenie są z reguły bardzo szybko przejmowane przez nowych najemców. To daje nam przestrzeń do dalszego, dynamicznego rozwoju, także poprzez realizację inwestycji częściowo w charakterze spekulacyjnym. W tym celu mamy zabezpieczony atrakcyjny bank ziemi oraz zawartych wiele umów rezerwacyjnych na nowe grunty inwestycyjne, zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach" - powiedział prezes MLP Group Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie

" Uzyskiwane przez nas stawki czynszów za najem powierzchni komercyjnej są zgodnie z zawartymi z najemcami umowami automatycznie indeksowane o wskaźnik inflacji HICP. Ponieważ czynsze są jednocześnie denominowane w EUR jesteśmy odporni również na ryzyko walutowe. Dodatkowo praktycznie wszystkie posiadane przez nas zobowiązania kredytowe są zabezpieczone IRS na okres kolejnych 5 lat, dzięki czemu nie obawiamy również zmienności stóp procentowych. To powoduje, że czujemy się bardzo bezpieczni w tych zmiennych czasach" - dodał Krochta.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 22,69 mln zł wobec 20,2 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 200,59 mln zł w 2021 r.

