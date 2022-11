EBITDA wyniosła 1.926 mln zł (spadek o 9 proc. rdr). Przychody wyniosły 19,36 mld zł i były wyższe rdr o 77 proc. rdr.

"PGE osiągnęła w III kwartale wynik EBITDA na poziomie niższym o 9 proc. niż w roku ubiegłym, co najlepiej obrazuje, że nadzwyczajnych zysków w energetyce nie ma. W świetle zmian regulacyjnych na rynku energii finansowanie transformacji energetycznej w kolejnych kwartałach będzie jeszcze większym wyzwaniem" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

"Konsekwentna transformacja energetyczna może być dokonywana tylko przy utrzymaniu stabilności finansowej grupy" – dodał Dąbrowski.

Powtarzalna EBITDA grupy PGE wyniosła w III kwartale ok. 2,3 mld zł, co oznacza wzrost o 20 proc. rdr. Jak podano, głównym zdarzeniem jednorazowym w okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości ok. 0,4 mld zł.

EBITDA segmentu dystrybucji w III kwartale była stabilna rdr i wyniosła 668 mln zł. Jak podano, wpływ wyższych przychodów z usług dystrybucyjnych został ograniczony poprzez rosnące koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej.

EBITDA raportowana segmentu energetyka konwencjonalna wyniosła 157 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa odnotowała zysk w wysokości 754 mln zł. EBITDA powtarzalna w tym segmencie wyniosła 576 mln zł wobec 685 mln zł rok wcześniej. Na niższy wynik wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego i koszty uprawnień do emisji CO2.

W segmencie OZE raportowana EBITDA wyniosła 561 mln zł wobec 214 mln zł zysku w III kwartale 2021 roku. Pozytywny wpływ miały istotnie wyższe ceny energii elektrycznej oraz większe zapotrzebowanie na pracę elektrowni szczytowo-pompowych.

Wynik EBITDA segmentu obrotu wzrósł w III kwartale o 61 proc. rdr do 509 mln zł. Powtarzalny wynik EBITDA wyniósł 486 mln zł przy 314 mln zł w porównywalnym okresie roku 2021. Jak podano, na poprawę wyniku wpłynęło m.in. zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach grupy.

W ciepłownictwie strata EBITDA wyniosła 10 mln zł wobec 152 mln zł zysku rok wcześniej. Na poziomie powtarzalnym segment wykazał stratę EBITDA w wysokości 8 mln zł (wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej), co odzwierciedla presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla kamiennego)i uprawnień do emisji CO2.

Produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych grupy PGE wyniosła 16,0 TWh i była o 9 proc. niższa rdr. Wolumen dystrybuowanej energii był na poziomie 8,9 TWh (niżej o 4 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 10 proc. rdr do 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Po trzech kwartałach 2022 roku grupa PGE miała 3.942 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 3.251 mln zł rok wcześniej, 8.318 mln zł EBITDA (wzrost o 13 proc. rdr) i 51,98 mld zł przychodów (wzrost o 58 proc. rdr).

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po 9 miesiącach wyniosły 8,53 mld zł, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr.

Poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld zł i wzrósł w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku o 1,3 mld zł.

Na koniec września wskaźnik zadłużenie netto/LTM raportowana EBITDA wyniósł minus 0,18x.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły w III kwartale 1,99 mld zł (wzrost o 142 proc. rdr), a po trzech kwartałach były na poziomie 3,83 mld zł (wzrost o 25 proc. rdr).

PGE szacowała wcześniej, że miała w III kwartale ok. 1,926 mld zł raportowanej EBITDA i ok. 2,328 mld zł powtarzalnej EBITDA oraz ok. 654 mln zł skonsolidowanego zysku netto jednostki dominującej. (PAP Biznes)