Zysk operacyjny wyniósł 5,58 mln zł wobec 4,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,38 mln zł w IV kw. r.obr. 2021/2022 wobec 51,86 mln zł rok wcześniej.

Spółka zanotowała 12,8 mln zł powtarzalnej EBITDA, wobec 7,4 mln zł w IV kw. rok wcześniej (wzrost o 73%).

"Strategiczny wzrost w kierunku sprzedaży zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla terapii medycznej przynosi zakładane efekty, zarówno w postaci wzrostu sprzedaży i zysków, jak i rosnącego udziału powtarzalnych przychodów i dochodów w wynikach Grupy. Stabilne wpływy z tytułu realizacji często wieloletnich umów m.in. zwiększają potencjał dywidendowy Grupy, jak i zapewniają nam komfort finansowy dla realizacji strategicznych projektów rozwojowych" - powiedział założyciel i prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

W I-IV kw. roku obrotowego 2021/2022 spółka miała 10,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 166,86 mln zł w porównaniu z 128,63 mln zł rok wcześniej.

"Kluczowy wpływ na wzrost przychodów i zysków grupy w IV kwartale oraz okresie 12 miesięcy r. fin. miały wyniki segmentu sprzedaży zaawansowanych urządzeń medycznych oraz usług. W ostatnim kwartale roku przychody segmentu wzrosły o 17%, do niemal 52 mln zł, a od początku roku jego sprzedaż zwiększyła się o 38%, do 139,3 mln zł. Motorem napędowym segmentu pozostaje biznes robotyki chirurgicznej. W IV kw. r. fin. grupa zawarła umowy na dostawę 6 systemów da Vinci do ośrodków w Polsce i w Czechach, z których 4 zostały zrealizowane i rozliczone w zakończonym roku finansowym. Dodatkowo od 1 października br. grupa zawarła 4 umowy na dostawę systemu, a w 2 postępowaniach przetargowych grupa złożyła jedyną ofertę" - czytamy w raporcie.

Wzrost przychodów ze sprzedaży zaawansowanych urządzeń medycznych oraz usług przełożył się na wyższe zyski segmentu. W IV kwartale EBITDA segmentu wzrosła o 113%, do 13,7 mln zł, a w okresie 12 miesięcy sięgnęła 29,9 mln zł, o 60% więcej niż rok wcześniej, podała spółka

"W zakończonym roku finansowym Grupa Synektik pozyskała zamówienia na dostawę sprzętu medycznego o rekordowej wartości 123,5 mln zł (27% wzrost r/r.). Z kolei wartość otwartych projektów sprzedażowych (o różnym stopniu zaawansowania) na koniec września 2022 r. wyniosła 104,8 mln zł, wobec 63,5 mln zł rok wcześniej. Łączna wartość backlogu oraz aktywnych ofert na koniec września 2022 r. wyniosła 166,9 mln zł, wobec 81,6 mln zł rok wcześniej, co stanowi bardzo dobry prognostyk dla wyników Grupy w obecnym roku finansowym" - czytamy również w raporcie.

Segment radiofarmaceutyków w okresie 12 miesięcy r. fin. zwiększył sprzedaż o 4%, do 28,9 mln zł, przy nieznacznym wzroście EBITDA, do 7,6 mln zł. W IV kwartale ub.r. fin. przychody segmentu (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych) wyniosły 6,5 mln zł, wobec niespełna 7,5 mln zł rok wcześniej, o czym przesądziła niższa sprzedaż asortymentu uzupełniającego. EBITDA segmentu w minionym kwartale wyniosła 1,5 mln zł, wobec 2,2 mln zł w IV kw. rok wcześniej, na co wpływ, obok niższej sprzedaży, mają m.in. wyższe kosztów produkcji i logistyki produktów, podała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2021/22 r. wyniósł 1,76 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

