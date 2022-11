Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 13,81 mln zł wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 15,8 mln zł w III kw. wobec 8 mln zł rok temu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,46 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 44,87 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 19,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 231,34 mln zł w porównaniu z 119,48 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy nadal szybko rosną, na co wpływają: stałe zapotrzebowanie na digitalizację firm i produktów oraz systematycznie powiększający się portfel klientów i naszych usług. Branżowa i geograficzna dywersyfikacja mityguje ryzyka związane ze spowolnieniem gospodarczym" - powiedział prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa podkreśliła, że z naddatkiem realizuje strategię na lata 2022-2026 - prognozy wzrostu zakładające m.in. wzrost przychodów na poziomie 25%-35% rocznie i marżę EBITDA w przedziale 11%- 14% nadal są przekraczane. Przychody grupy w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wzrosły o 93,6%, a marża EBITDA w trzecim kwartale wyniosła 17,3%. Pomimo tak dużych wzrostów grupa, ze względu na nadchodzące spowolnienie gospodarcze, nie planuje rewidować celów zapisanych w strategii, zaznaczono.

"Perspektywy przychodów grupy w ostatnim kwartale 2022 roku są stabilne - poziom zainteresowania usługami realizowanymi przez spółki grupy nie zmniejsza się, zaś model biznesowy, zakładający dużą dywersyfikację branżową, geograficzną i technologiczną, w połączeniu z krótkimi procesami decyzyjnymi oraz silną motywacją zarządów dobrze się sprawdza" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 9,42 mln zł wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

