Reklama

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,87 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 10,78 mln zł rok wcześniej.

"Nasze przychody systematycznie rosną. Mamy już prawie 13 mln zł sprzedaży w tym roku. Wiele wskazuje na to, że będzie to rekordowy rok dla nas. W ostatnim kwartale chcemy podtrzymać trend i dynamikę wzrostu" - powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

Pharmena po trzech kwartałach br. w największym sprzedażowo segmencie Hair Care, obejmującym specjalistyczne produkty dermokosmetyczne, odnotowała 16-proc. wzrost sprzedaży rdr (do wartości prawie 10,5 mln zł). Sprzedaż w segmencie Body Care (specjalistyczne linie do pielęgnacji ciała) wzrosła ponad trzykrotnie r/r. Natomiast przychody w segmencie Face Care tj. specjalistycznych linii innowacyjnych dermokosmetyków, które przeznaczone są do pielęgnacji skóry twarzy, wzrosły o 24% r/r, podano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 1,37 mln zł wobec 1,39 mln zł straty rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)