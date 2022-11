Reklama

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej szacowany jest na poziomie 8,34 mln zł w porównaniu do 7,82 mln zł rok wcześniej, zaś przychody - odpowiednio na 60,69 mln zł wobec 30,88 mln zł rok wcześniej, podano.

"W ocenie zarządu Mex Polska, dobre wyniki finansowe grupy są konsekwencją skutecznej strategii rozwoju sieci oraz odpowiedniej selekcji marek zasilających jej portfolio. Obecnie w Łodzi powstaje nowy lokal Chicas & Gorillas - najnowszy koncept grupy, który od lutego 2022 obecny jest we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.

Mex Polska jest także właścicielem kilku innych konceptów gastronomicznych: The Mexican, Pijalnia Wódki i Piwa, Pankejk, Prosty Temat.

"Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, szalejącą inflację oraz skutki popandemiczne, cieszę się, że udało nam się po trzech pierwszych kwartałach tego roku odnotować satysfakcjonujące wyniki finansowe Grupy Mex Polska. Konsekwentna praca sprawia, że powoli wracamy do stanu sprzed pandemii. Szacujemy, że narastająco odnotujemy zysk netto na poziomie blisko 6,1 mln zł. Jednocześnie od stycznia do września br. wypracowaliśmy prawie 60,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Poziom osiągniętych przychodów jest dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast trzeba pamiętać, że jest to niemierzalne względem 2021 roku, biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na pandemię w ub. roku przez ponad cztery miesiące sprzedaż mogła być realizowana tylko w formie 'na wynos'" - skomentował członek zarządu, dyrektor finansowy Dariusz Kowalik, cytowany w komunikacie.

Mex Polska jest spółką holdingową, zarządzającą obecnie 43 popularnymi i rozpoznawalnymi lokalami gastronomicznymi działającymi w ramach 5 konceptów. Lokale zlokalizowane są w największych miastach Polski, a wśród nich znajduje się sieć bistro o zasięgu ogólnopolskim liczące 32 lokale gastronomiczne Pijalnia Wódki i Piwa (działalność własna oraz franczyza), największa sieć restauracji meksykańskich o zasięgu ogólnopolskim The Mexican (6 lokali), sieć restauracji Pankejk (Gdańsk i Łódź) oraz nowoczesny koncept Prosty Temat (restauracje zlokalizowane w jednych z najpopularniejszych miast w Polsce - Warszawie i Sopocie). Najnowszym konceptem jest Chicas & Gorillas. Lokal Grupy mieści się we Wrocławiu, kolejny powstaje w Łodzi, wymieniono w informacji.

Grupa Mex Polska zarządza 43 lokalami gastronomicznymi (stan na 25.11.2022). Grupa rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa. Najnowszym konceptem jest Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

