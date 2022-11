Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 801 mln zł wobec 430 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA - odpowiednio: 1 080 mln zł wobec 692 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBITDA Grupy w III kwartale 2022 roku wyniosła 1 080 mln zł i była wyższa o 388 mln zł niż w III kwartale 2021 roku. Najwyższy wzrost odnotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie i wynikał on przede wszystkim z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższy wolumen produkcji elektrowni w Ostrołęce, a także wyższe ceny sprzedaży) skompensowanych częściowo wyższym kosztem uprawnień do emisji CO2, spowodowanym wzrostem rynkowych cen uprawnień, oraz wyższym kosztem zużycia paliw. Dodatkowo korzystnie wpłynęła wycena otwartych pozycji na energię elektryczną przez elektrownię w Ostrołęce. W Linii Biznesowej Sprzedaż wzrost EBITDA wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej w związku ze wzrostem średniej marży jednostkowej. Natomiast EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja była niższa r/r i był to przede wszystkim efekt wyższych kosztów świadczeń pracowniczych w związku z presją inflacyjną oraz niekorzystną wyceną rezerw aktuarialnych" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 507 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 3 317 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 1 553 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 976 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 15 024 mln zł w porównaniu z 9 986 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł odpowiednio: 3 098 mln zł wobec 2 109 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 10 mln zł wobec 203 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)