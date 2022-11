Reklama

Strata operacyjna wyniosła 3,91 mln zł wobec 49 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,57 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 0,27 mln zł rok wcześniej.

"Spółka podjęła kluczowe decyzje dotyczące zamknięcia nierentownych projektów i skupieniu na najbardziej rokujących produkcjach. Działania te miały decydujący wpływ na wyniki finansowe przedstawione w III kw. Jednocześnie spółka zaznacza, że w sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte przychody z rekordowej sprzedaży gry Electrician Simulator, które istotnie wpłyną na wyniki w kolejnym kwartale. 1 grudnia Gaming Factory przedstawi również aktualizację strategii rozwoju oraz plany wydawnicze na kolejne 2 lata" - napisano w komunikacie.

"Podjęliśmy niełatwą, ale z długoterminowego punktu widzenia, słuszną decyzję. Cały czas walczymy o poprawę wyników finansowych, zatem dokładanie pieniędzy do słabo rokujących projektów mija się z celem. Zdecydowaliśmy się na zamknięcie projektów, gdzie występowały problemy produkcyjne, które powstawały długi okres i przy obecnej technologii i konkurencji miałyby bardzo nikłe szanse na powodzenie. Taka decyzja nie została podjęta z dnia na dzień, te problemy narastały, a my jako wydawca daliśmy wolną rękę poszczególnym deweloperom w poszukiwaniu nowych inwestorów. Efektem takich działań jest między innymi porozumienie z Titanite Games czy sprzedaż IP do Chains of Fury. Nie wykluczam, że takie transakcje pojawią się w przyszłości. Dla nas jest to korzystne, ponieważ odzyskujemy całość lub zdecydowaną większość nakładów poniesionych na dany projekt, a środki te przeznaczamy na rozwój innych gier" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 4,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,22 mln zł w porównaniu z 1,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 4,52 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od 2020 r.

