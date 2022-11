Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 17,69 mln zł wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 234,88 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 169,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 5,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 683,14 mln zł w porównaniu z 395,76 mln zł rok wcześniej.

"We wszystkich segmentach operacyjnych, poza segmentem konsultingu i developingu, grupa odnotowała wzrosty przychodów ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa osiągnęła zysk brutto na poziomie 15,3 mln zł (w okresie porównawczym zysk brutto wyniósł 1,5 mln zł). Za sam III kwartał 2022 roku grupa osiągnęła zysk brutto w kwocie 11,3 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk ten wyniósł 3,6 mln zł.

Reprezentujące sektor przemysłowy oraz sektor automatyki i elektroenergetyki spółki zależne Grupy - PJP Makrum oraz Atrem - zaprezentowały już wcześniej pozytywne wyniki finansowe, przypomniano.

"Największy udział w przychodach Grupy miał segment budownictwa przemysłowego, który wniósł 208,8 mln zł (wzrost 156%); następnie przemysł, odpowiedzialny za nieomal 200 mln przychodów (+60% r/r). Kolejnym znaczącym segmentem było hotelarstwo z 98,4 mln zł. przychodów (7,5-krotny wzrost, z 13 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego). Automatyka i elektroenergetyka zanotowała wzrost przychodów o 28,5%, do sumy 88,4 mln. Segment odzieżowy który dołączył w ubiegłym roku do Grupy, zakończył trzy kwartały z przychodem w wysokości 54,9 mln (wzrost o 11%). Nieznaczny wzrost do 2,7 mln zanotowano w sektorze najmu aktywów" - czytamy dalej w komunikacie.

Jedyną działalnością Grupy, która nie odnotowała wzrostu był consulting budowlany i developing, co wynika bezpośrednio z harmonogramu prac nad kolejnymi etapami trzech prowadzonych inwestycji deweloperskich. Nastąpił tu spadek o niecały 1 mln zł do 30,1 mln zł, podano także.

"Przyczyn stabilnego wzrostu w trudnej rzeczywistości gospodarczej upatrujemy się w sprawdzonym modelu zarządzania naszym konglomeratem i wzajemnej synergii prowadzonych działalności. Chcemy dalej się rozwijać, również poprzez kolejne akwizycje, m.in. w branży gastronomicznej, gdzie wychodzimy z atrakcyjną ofertą do restauratorów, którzy mają problem z utrzymaniem się na wymagającym rynku" - skomentował prezes Grupy Kapitałowej Immobile Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 1,66 mln zł wobec 2,98 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

