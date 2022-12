Onde zawarło umowy na budowę dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 45,5 MW w formule BoS (z wyłączeniem dostaw modułów), z 10 spółkami celowymi należącymi w 100% do Pad Res Group, podała spółka. Całkowita wartość kontraktów to ok. 80 mln zł. Termin realizacji kontraktów: 27 września 2024 r.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r. (ISBnews)