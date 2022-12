Reklama

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym upoważnia zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy w projekcie uchwały.

Skup akcji będzie sfinansowany z kapitału rezerwowego, na który trafi 35 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych, a cenę akcji w skupie ustalono na 40 zł, podano także.

"Zarząd spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2023 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych budżetem skupu, przeznaczonych na nabycie akcji własnych" - czytamy również.

Jak uzasadnia spółka, buy-back ogłoszono, gdyż kurs giełdowy jest zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji AC SA, a skup akcji własnych daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje spółki możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)