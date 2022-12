Reklama

"Moody's umieścił długoterminowe ratingi depozytów A3 mBanku, jak również jego baa3 BCA i baa2 Adjusted BCA w przeglądzie do obniżenia, wraz ze wszystkimi innymi ratingami i ocenami, z wyjątkiem krótkoterminowego ratingu depozytów P-2, które zostały potwierdzone. Działanie ratingowe wynika z osłabionej pozycji wypłacalności banku po dużych stratach, które zaksięgował w trzecim kwartale 2022 roku i odzwierciedla dalsze ryzyko związane z jego dużą ekspozycją na starsze kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich" – czytamy w komunikacie

Moody's zastrzega przy tym, że potwierdzenie krótkoterminowych ratingów depozytowych banku P-2 oznacza, że agencja ratingowa postrzega potencjalne obniżenie ratingu jako ograniczone do jednego stopnia.

Podobnemu przeglądowi zostaną poddane ratingi mBanku Hipotecznego.

Moody's przedłużył rekomendację do obniżenia ratingu długoterminowego Baa3 Banku Millennium, ratingi terminowych depozytów bankowych oraz wszelkie inne ratingi i oceny odzwierciedlające pogląd agencji, że rosnące ryzyko roszczeń w połączeniu z osłabieniem operacyjnym mogłoby utrudnić lub opóźnić pomyślną realizację przez bank planu naprawczego, podano.

Oceny Moody's dotyczące pozostałych banków wyglądają następująco:

Bank Pekao - potwierdzenie wszystkich długoterminowych i krótkoterminowych ratingów i ocen, utrzymanie stabilnej perspektywy długoterminowych ratingów depozytów;

BNP Paribas Bank - potwierdzenie wszystkich długoterminowych i krótkoterminowych ratingów i ocen, utrzymanie stabilnej perspektywy długoterminowych ratingów depozytów;

ING Bank Śląski - potwierdzenie wszystkich długoterminowych i krótkoterminowych ratingów i ocen, utrzymanie stabilnej perspektywy długoterminowych ratingów depozytów;

ING Bank Hipoteczny - potwierdzenie wszystkich długoterminowych i krótkoterminowych ratingów i ocen, utrzymanie stabilnej perspektywy długoterminowych ratingów;

PKO BP - potwierdzenie wszystkich długoterminowych i krótkoterminowych ratingów i ocen, utrzymanie stabilnej perspektywy długoterminowych ratingów depozytów;

PKO Bank Hipoteczny - potwierdzenie wszystkich długoterminowych i krótkoterminowych ratingów i ocen, utrzymanie stabilnej perspektywy długoterminowych ratingów;

Santander Bank Polska - potwierdzenie wszystkich długoterminowych i krótkoterminowych ratingów i ocen, utrzymanie stabilnej perspektywy długoterminowych ratingów depozytów.

"Moody's Investors Service (Moody's) podjął dziś działania w stosunku do dziewięciu polskich banków i przedłużył przegląd w stosunku do jednego banku, w następstwie działań rządowych podjętych w ostatnich miesiącach, które spowodowały, że większość polskich banków odnotowała straty w trzecim kwartale 2022 r. i oczekuje się, że będą one nadal obciążać perspektywy ich zyskowności i nastroje inwestorów" - czytamy w komunikacie.

"Te względy sprawiły, że agencja ratingowa obniżyła Makroprofil Polski, kluczową ocenę czynników ogólnosystemowych, które są wyznacznikiem skłonności banku do upadku, do umiarkowanego+ z silnego-. Oprócz wspomnianych działań rządu i przeciwności, z jakimi borykają się polskie banki w związku ze słabnącym otoczeniem makroekonomicznym, Moody's w swojej akcji ratingowej dodatkowo wziął pod uwagę rosnące ryzyko związane ze spuścizną hipoteczną we frankach szwajcarskich" - czytamy również.

(ISBnews)