Grupa prognozuje też 721 mln zł EBITDA i 537 mln zł zysku netto z działalności operacyjnej w 2023 r., czyli odpowiednio o 28% i 36% mniej niż szacunki za br.

"Zarząd Grupy Kęty S.A. zakłada, że w pierwszej połowie 2023 roku będzie trwała korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym na wyroby wyciskane z aluminium na rynku europejskim. Sytuacja powinna się poprawiać w drugiej połowie roku wraz ze spadkiem ponadnormatywnych zapasów magazynowych tworzonych w pierwszej połowie 2022 roku, głównie w odpowiedzi na ryzyko niedoboru surowców na skutek wojny w Ukrainie. Zakłada się ponadto normalizację marż, szczególnie w Segmencie Wyrobów Wyciskanych oraz Segmencie Opakowań Giętkich, które w okresie I półrocza 2022 roku osiągały poziomy wyjątkowo rzadko spotykane. Dodatkowo, wpływ na osiągane wyniki będzie miała, widoczna już obecnie, presja konkurencyjna. Pomimo tego segmenty grupy kapitałowej podtrzymują realizację zadań wyznaczonych w strategii na lata 2021-2025, a dzięki uruchamianym sukcesywnie od 2023 roku nowym mocom produkcyjnym Segment Wyrobów Wyciskanych oraz Segment Systemów Aluminiowych zamierzają umocnić swoją pozycję w Europie. W obszarze produkcyjnym i organizacyjnym spółki grupy kapitałowej będą prowadziły działania zwiększające wydajność produkcji oraz efektywność kosztową. Zaplanowano szereg inicjatyw, które pozwolą w części skompensować wzrosty kosztów działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

"W efekcie grupa kapitałowa planuje wypracować w trudnym 2023 roku 721 mln zł EBITDA, co odpowiada założeniom strategii na ten rok. Ze względu na znacznie wyższe, niż zakładano w strategii, stopy procentowe koszty finansowe przekroczą założenia strategii, a tym samym skonsolidowany zysk netto w roku 2023 będzie o ok. 7% niższy od założeń strategii" - czytamy dalej.

Główne założenia makroekonomiczne przyjęte w prognozie na rok 2023 są następujące:

- PKB Polska 1,3%

- inflacja 11,7%

- średnia cena aluminium 2200 USD/tonę

- średni kurs USD/PLN 4,74

- średni kurs EUR/PLN 4,74

Przychody ze sprzedaży są wypadkową zakładanej sprzedaży ilościowej w poszczególnych segmentach, założonych cen surowców oraz kursów walut a także innych czynników wpływających na politykę cenową poszczególnych segmentów.

Koszty operacyjne łącznie będą niższe o ok 7%, w tym ze względu na założone niższe ceny podstawowych surowców i wyniosą 4 760 mln zł, w tym:

- amortyzacja 184 mln zł (+13%),

- koszty surowców i materiałów 3 138 mln zł (-15%),

- koszty energii 323 mln zł (+58%),

- koszty świadczeń pracowniczych 657 mln zł (+9%),

- koszty usług obcych 400 mln zł (+8%), wymieniono.

Ujemne saldo z działalności finansowej wyniesie w roku 2023 około 92 mln zł, co obejmuje głównie koszty obsługi zadłużenia. Obciążenia podatkowe w prognozie 2023 będą niższe od wynikających z bieżącej działalności i obowiązujących stawek podatkowych o ok. 30 mln zł z tytułu rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z prowadzonymi w strefach ekonomicznych inwestycjami SWW i SSA.

Prognoza 2023 uwzględnia wypłatę dywidendy w wysokości 85% skonsolidowanego zysku netto za 2022 rok, co jest zgodne z obowiązującą polityką dywidendową. Rekomendacja zarządu spółki zostanie przedstawiona w roku 2023, w oparciu o ocenę aktualnej i przewidywanej sytuacji Grupy Kęty, do zaopiniowania radzie nadzorczej, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenia akcjonariuszy, podano także.

Szacowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku wyniosą 387 mln zł, w tym ok. 174 mln zł dotyczy kontynuacji projektów rozpoczętych lub planowanych w roku 2022. W efekcie realizacji głównych projektów rozwojowych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych uruchomiona zostanie do końca I kwartału pierwsza z dwóch planowanych pras (druga zostanie uruchomiona w I kwartale 2024 roku). Segment Systemów Aluminiowych planuje rozpoczęcie budowy nowego zakładu produkującego systemy architektoniczne w Złotowie. Uruchomienie, które przewidywane jest do końca 2023 roku, umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych w powyższym obszarze o ok 20%, czytamy dalej.

Prognozowany poziom długu netto na koniec 2023 roku wyniesie ok. 1 441 mln zł a wskaźnik dług netto/ EBITDA wyniesie 2,0.

W roku 2023 zakładana jest realizacja wielu celów pozafinansowych, w tym:

a) obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych o 19% w stosunku do roku bazowego (2016),

b) udział złomu aluminium w niskoemisyjnych wlewkach - LOW CARBON KETY na poziomie 69%,

c) wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu o 4% w porównaniu z bazą (2020),

d) wzrost liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie realizowanych w systemach Aluprof o 17% względem bazy (2020),

e) realizacja 70 inicjatyw społecznych w ramach programu "Razem z Grupą"

f) zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez obniżenie wskaźnika wypadkowości TRIR poniżej 1,19

g) obniżenie wskaźnika rotacji pracowników o 5% w porównaniu z 2022 rokiem, wymieniły także Kęty.

"Przyjęto założenie, że w roku 2023 nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze uregulowań prawnych, podatkowych i administracyjnych. W prognozie 2023 nie zakłada się wystąpienia zdarzeń nietypowych, jednorazowych, których wystąpienie jest niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji prognozy. Emitent będzie przeprowadzał oceny możliwości realizacji prognozy 2023 roku oraz dokonywał ewentualnych korekt w cyklach kwartalnych oraz każdorazowo po wystąpieniu istotnego zdarzenia dotyczącego grupy kapitałowej" - zakończono.

Dziś wcześniej spółka podała, że w całym 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 5 912 mln zł (realizacja prognozy w 100%), zysk EBITDA 1 002 mln zł (102%), zysk netto z działalności operacyjnej 839 mln zł (104%), a zysk netto 656 mln zł (102%).

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mld zł w 2021 r.

