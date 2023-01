Reklama

"Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta) wynikającego przede wszystkim ze zmiany cenników wszystkich produktów spółki, który rozpoczął się w maju 2022 roku. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) grupy ze wszystkich produktów na koniec grudnia 2022 r. wyniosła 6,35 mln USD, co oznacza wzrost o 29,3% w stosunku do stanu na koniec września 2022 i o 43% rok do roku" - czytamy w komunikacie.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)