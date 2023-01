Reklama

"Najważniejsze osiągnięcia w I kwartale:

- przychody grupy w I kwartale wyniosły 1 654 mln euro, co oznacza wzrost o 27% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego i 24% przy bieżącym kursie

- dynamika wzrostu przychodów grupy w I kwartale w warunkach porównywalnych (LFL) na poziomie 13% przy stałym kursie, z wszystkimi markami z silnym wzrostem: Pepco: +19,7% LFL, Grupa Poundland: +4,4% LFL" - czytamy w komunikacie.

Grupa podkreśliła, że wszystkie marki grupy kontynuowały program otwarć nowych sklepów - w tym roku przybyło dotąd 105 nowych sklepów netto.

"Grupa kontynuowała program przyspieszonej ekspansji sklepów, stanowiący największy czynnik tworzenia wartości w grupie, i pozostaje na dobrej drodze do zrealizowania zaktualizowanego celu, jakim jest otwarcie 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023" - podkreślono.

W I kwartale zakończono modernizację 37 sklepów w Poundland. Szeroko zakrojony program "New Look", dotyczący modernizacji 2 500 sklepów Pepco w Europie Środkowej i Wschodniej, zgodnie z pilotażem przeprowadzonym we Wrocławiu i Warszawie, rozpocznie się jeszcze w styczniu, podano także.

"Mieliśmy bardzo dobry okres świąteczny z rekordowymi dniami handlowymi w każdym z naszych brandów, kontynuowaliśmy wyniki lepsze od rynku w Europie. Skorzystaliśmy na odbudowaniu naszych zapasów do odpowiednich poziomów, co pozwoliło nam zaspokoić silny popyt, z którym mieliśmy do czynienia. [...] Dobrze funkcjonowaliśmy w Europie Zachodniej, szczególnie we Włoszech i Hiszpanii. Mieliśmy także silne otwarcie w Grecji w tym kwartale i liczymy na równie dobre otwarcie w Portugalii wiosną 2023 roku. Dodatkowo, jesteśmy podekscytowani perspektywam,i dla Dealz w Polsce, gdzie nadal szybko się rozwijamy, z 16 sklepami otwartymi w tym kwartale" - podsumował CEO Trevor Masters, cytowany w komunikacie.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

(ISBnews)