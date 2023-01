Synektik odnotował szacunkowo 130 mln zł przychodów w I kw. roku finansowego 2022/2023 (październik-grudzień 2022), co oznacza wzrost o 267% r/r, podała spółka. Spektakularny wzrost przychodów to zasługa dynamicznego rozwoju segmentu dostaw sprzętu oraz usług, napędzanego przez sprzedaż innowacyjnych systemów do terapii.

Reklama Reklama "Strategiczna dywersyfikacja działalności grupy o dystrybucję zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz konsekwentna budowa kompetencji i potencjału biznesowego w tym obszarze przynosi satysfakcjonujące wyniki. Wypracowany w minionym kwartale rekordowy wynik sprzedażowy nie wyczerpuje naszego tegorocznego potencjału. Wręcz przeciwnie - oczekujemy, że kolejne kwartały 2022 r. fin. również będą dla nas udane" - powiedział wiceprezes Synektik Dariusz Korecki, cytowany w komunikacie. Kluczowy wpływ na wzrost przychodów grupy w minionym kwartale miał rozwój biznesu robotyki chirurgicznej Synektik. W analizowanym okresie grupa sfinalizowała dostawę oraz rozliczyła sprzedaż 7 systemów da Vinci. Miniony kwartał przyniósł dalszy dynamiczny wzrost liczby zabiegów chirurgicznych wykonywanych w asyście robotów będących pod opieką Grupy Synektik, wynikający zarówno z rosnącej liczby systemów da Vinci użytkowanych przez polskie, czeskie i słowackie placówki medyczne, jak również wyższej ich utylizacji. W Polsce w minionym kwartale wykonano w asyście da Vinci 1,1 tys. zabiegów, o 88% więcej niż rok wcześniej. Rozwój segmentu chirurgii robotycznej wpływa na rosnące zapotrzebowania na zużywalne instrumenty do robotów da Vinci, których grupa, w Polsce, Czechach i na Słowacji, jest wyłącznym sprzedawcą, podkreślono. W minionym kwartale grupa zakończyła instalację systemu do stereotaktycznej radiochirurgii ZAP-X (którego grupa jest wyłącznym dystrybutorem w regionie) w ramach projekt budowy i wyposażenia Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi w Olsztynie. Wartość kontraktu to 17,6 mln zł. Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. (ISBnews)