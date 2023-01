Reklama

"W samym IV kw. 2022 grupa wygenerowała historycznie najwyższy NGR w ujęciu kwartalnym, wyniósł on 200 mln zł, przed rokiem było to 136 mln zł. Wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS w IV kw. 2022 wyniosła 1,38 mld zł, gdy przed rokiem było to 1,218 mld zł. W IV kwartale 2022 roku liczba aktywnych klientów wyniosła 542 tys., w IV kwartale 2021 roku było to 386 tys. Liczba rejestracji w IV kw. 2022 wyniosła 202 tys., a rok wcześniej było to 87 tys. Liczba klientów dokonujących pierwszego depozytu w IV kwartale u.br. wyniosła 154 tys., rok wcześniej było to 60 tys." - czytamy w komunikacie.

W całym 2022 r. Grupa wygenerowała NGR na poziomie 663 mln zł, gdy przed rokiem było to 565 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 4,679 mld zł, gdy przed rokiem było to 4,492 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników wyniosła zaś 783 tys., natomiast 693 tys. w 2021 roku. Grupa odnotowała w 2022 roku. 439 tys. nowych rejestracji (370 tys. w 2021 r.), a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 317 tys. (249 tys. w 2021 r.). Wszystkie dane operacyjne znajdują się na historycznych maksimach, podkreślono.

Ze wstępnych szacunków grupy wynika, że skorygowana EBITDA w ubiegłym roku wyniosła między 265 a 275 mln zł, podano także.

"Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, czwarty kwartał ubiegłego roku okazał się rekordowy. Kalendarz wydarzeń sportowych oraz Mistrzostwa Świata rozgrywane w Katarze przyczyniły się do wysokiej aktywności klientów. Nasza oferta przyciągnęła aż dwieście tysięcy nowych graczy w ostatnich trzech miesiącach roku. W trakcie samego mundialu mieliśmy blisko pół miliona aktywnych klientów" - skomentował prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

(ISBnews)