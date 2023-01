Reklama

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 25 stycznia 2023 roku zatwierdzono prospekty:

- Genomtec SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J i K (firma inwestycyjna: Dom Maklerski INC SA)

- LESS SA z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, J, K, L i M" - czytamy w komunikacie.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Zadebiutowała na rynku NewConnect w marcu 2021 r.

Grupa LESS to marki związane ze sprzedażą i pozyskiwaniem używanych przedmiotów - ubrań, zabawek, książek oraz wprowadzaniem ich do kolejnego obrotu - zarówno offline, jak i w internetowym sklepie online. Spółka poprzednio nazywała się Groclin, jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)