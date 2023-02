Alior Bank przyjął strategię grupy kapitałowej na lata 2023-2024 pt. "Bank na co dzień, bank na przyszłość", której kluczowe mierniki sukcesu to m.in. ROE powyżej 13 proc., C/I poniżej 45 proc. oraz osiągnięcie zdolności do wypłaty dywidendy, podał bank.

"Kluczowe mierniki sukcesu dla strategii 'Bank na co dzień, Bank na przyszłość':

- Tier I powyżej13,5%

powyżej13,5% - TCR powyżej 15%

powyżej 15% - ROE powyżej13%

powyżej13% - CoR poniżej 1,6%

poniżej 1,6% - NPL poniżej 10%

poniżej 10% - C/I poniżej 45%

poniżej 45% - NPS powyżej 45

powyżej 45 - Zaangażowanie pracowników powyżej 65%

- Osiągnięcie zdolności do wypłaty dywidendy" - wymieniono w komunikacie.

Cele strategiczne Alior Banku zgodnie ze strategią są następujące:

- bank uniwersalny, nastawiony na budowanie cyfrowej głównej relacji z klientem,

- utrzymanie pozycji lidera finansowania zakupów poprzez udostępnienie nowej formy płatności Alior Pay,

- wzrost zrównoważonego portfela kredytowego ze zdywersyfikowaną bazą klientów biznesowych, w szczególności w obszarze MŚP, jak również wsparcie transformacji energetycznej,

- dalszy rozwój cyfrowej relacji z klientem biznesowym, poprzez wprowadzenie nowej platformy produktowej umożliwiającej wielokanałową obsługę klientów z wykorzystaniem automatycznych procesów zdalnych,

- lider wykorzystania technologii z udoskonalonym modelem wytwórczym IT wspieranym kompetencjami i zaangażowaniem pracowników,

- skuteczna monetyzacja danych we wszystkich obszarach działalności.

Natomiast kierunki działań strategicznych odzwierciedlone zostały w trzech filarach:

I. Wyższa Kultura Mobilności:

1. innowacyjny ekosystem Alior Pay oraz lider finansowania zakupów,

2. główna relacja cyfrowa i multikanałowa oferta dla klienta indywidualnego,

3. inkluzywna i nowoczesna aplikacja mobilna.

II. Wsparcie przedsiębiorczości:

1. wygodna bankowość elektroniczna i zdalna obsługa,

2. proces kredytowania wyróżniający się szybkością i zrozumieniem klienta biznesowego.

III. Nowoczesny Bank:

1. efektywność organizacyjna dzięki zwinnym technologiom, kompetencjom i kulturze organizacyjnej,

2. stabilność dzięki zarządzaniu ryzykiem i kapitałem,

3. odpowiedzialny Alior Bank (obszar ESG), wymieniono także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)