CCC odnotowało 86 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kw. roku obrotowego 2022 (listopad 2022 - styczeń 2023) wobec 97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne szacunkowe dane. Skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 47 mln zł wobec 47 mln zł rok wcześniej.

Przychody w IV kw. r.obr. wyniosły 2 428 mln zł wobec 2 033 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 57 mln zł w IV kw. r.obr. wobec 46 mln zł straty rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w IV kw. 42,8% wobec 46,5% rok wcześniej.

"Grupa CCC zamknęła czwarty kwartał 2022 roku (listopad'22-styczeń'23) dynamicznym, 19% wzrostem przychodów (2,4 mld PLN) – i to przy wymagającej zeszłorocznej bazie (+45%). E-commerce utrzymuje wysoki, ok. 56% udział w sprzedaży Grupy. Bogata, atrakcyjna cenowo oferta, rozpoznawalne marki oraz wygoda procesu zakupowego, to kluczowe elementy, które decydowały o wyborach Klientów w ostatnich miesiącach. W CCC sprzedaż omnichannel/m2 wzrosła o 26% r/r i jest to już ósmy (w ujęciu r/r) kwartał z rzędu, kiedy wskaźnik ten notuje poprawę. W minionym okresie skutecznie i zgodnie z planem kontynuowano także optymalizację kapitału obrotowego" - czytamy w komunikacie.

CCC przypomina, że w związku z turbulentnym otoczeniem biznesowym, grupa ogłosiła w poprzednim kwartale roczny plan akumulacji kapitału. Zakłada on szereg działań mających na celu budowanie "poduszki finansowej" dla grupy – m.in. ograniczenie kosztów, prace nad poprawą konwersji gotówki (w tym rotacji zapasów) czy optymalizację wydatków inwestycyjnych.

"W efekcie wdrożonych działań, w IV kw. 2022 wskaźnik kosztów grupy w relacji do przychodów poprawił się o 4,5 pkt proc. r/r, a dynamika kosztów była o ponad połowę niższa od tempa wzrostu przychodów - pomimo inflacyjnego otoczenia biznesowego" - czytamy dalej.

W IV kw. r.fin. przychody w segmencie CCC osiągnęły poziom wyższy o 21% r/r, tj. 1 mld zł, przy zbliżonym poziomie powierzchni handlowej i poziomie zapasów zredukowanym o 32% (najniższa wartość dla CCC od 2016 roku), wskazano także.

W przychodach segmentu coraz większy udział zyskuje ccc.eu (30%, +10 pkt proc. r/r). Wzrost sprzedaży w tym kanale wyniósł 81% r/r.

"CCC utrzymuje rentowność operacyjną na zbliżonym rdr poziomie. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe osiągnęła poziom 46 mln PLN w porównaniu do 12 mln PLN w 2021. Dzięki kolejnemu z rzędu kwartałowi z pozytywnym wynikiem EBITDA oraz znaczącej optymalizacji kapitału obrotowego, segment CCC generuje przepływy pieniężne w pełni pokrywające potrzeby rozwoju HalfPrice" - napisano w komunikacie.

W III kw. r.fin. HalfPrice osiągnął rentowność operacyjną, a w IV kw. po raz kolejny potwierdził dojrzałość oraz siłę modelu biznesowego i umocnił wyniki, podkreślono także. W omawianym okresie przychody najmłodszego konceptu grupy były wyższe o 148% r/r i wyniosły 285 mln zł, przy wzroście powierzchni handlowej o 94% r/r.

"Duży wpływ na wyniki HalfPrice miał wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych (tzw. like-for-like) o 30% rdr. Stało się to głównie za sprawą większej o ok. 40% r/r liczby odwiedzin klientów. Duże znaczenie ma także stale rosnąca rozpoznawalność marki, która po niespełna 2 latach od debiutu osiągnęła już 50%. Marża brutto szyldu wyniosła 44% i była o blisko 4 pkt proc. r/r wyższa dzięki rozwojowi współpracy z dostawcami, optymalizacji asortymentu i wielkości zamówień" - czytamy dalej.

W IV kw. r.fin. przychody Grupy Modivo osiągnęły poziom 1,1 mld zł, tj. wyższy o blisko 7% r/r. Na wzrost sprzedaży w największym stopniu wpłynął szyld Modivo (+42%) oraz w sieć sklepów hybrydowych eobuwie.pl (+40%).

"Dzięki rozwojowi Marketplace oraz usług marketingowych dla partnerów, udział Modivo w przychodach Grupy Modivo znacząco rośnie. W IV kw. 2022 wyniósł on 29%, co oznacza wzrost o 7 pkt proc. r/r. Szyld z sukcesem monetyzuje inwestycję w Marketplace - GMV od uruchomienia usługi 3 miesiące temu osiągnęło poziom 8,2 mln zł" - napisano też w materiale.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)