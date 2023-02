Biomed Lublin zawarł umowę z firmą farmaceutyczną Anisapharm na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG w Rumunii, podała spółka. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy ma wynieść 5,25 mln euro (ok. 24,78 mln zł).

Biomed Lublin udzielił Anisapharm prawa do sprzedaży i dystrybucji produktów leczniczych Onko BCG 50 i 100 na terytorium Rumunii, po wcześniejszej rejestracji. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy ma wynieść 5,25 mln euro (24,78 mln zł według kursu NBP z 6 lutego), przy czym wiążąca minimalna wartość zamówień to 80% prognozowanego rocznego poziomu zamówień. Ponadto uzgodniono, że koszty rejestracji oraz marketingu poniesie Anisapharm. Umowę zawarto na 10 lat (z możliwością przedłużenia), a do końca 2024 roku Anisapharm zarejestruje produkty Onko BCG w Rumunii. Komercjalizacja ma nastąpić w 2025 roku, podano.

"Zawarcie umowy z Anisapharm wpisuje się w naszą strategię rozwoju produktów Onko BCG. Cieszę się, że budowa nowego zakładu produkcyjnego postępuje zgodnie z planem, dzięki czemu nasze moce produkcyjne Onko BCG istotnie ulegną zwiększeniu, co w efekcie pozwoli na zaspokojenie rosnącego popytu na te produkty na rynku światowym. Wejście na kolejny rynek pozwoli Biomedowi na dalszy wzrost sprzedaży i dywersyfikację kanałów sprzedażowych. Równocześnie pracujemy nad innymi umowami i nie zapominamy o innych produktach z naszego portfolio" - powiedział prezes Biomedu Lublin Mieczysław Starkowicz, cytowany w komunikacie.

Produkty Onko BCG spółki są zarejestrowane w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Ukrainie, Malcie, Uzbekistanie. Biomed Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii.

Wśród celów strategicznych Biomedu jest rozwój produktów leczniczych BCG, a także związana z tym budowa Zakładu Produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Realizacja inwestycji strategicznych ma umożliwić zwiększenie wydajności produkcji Onko BCG o około 210 000 opakowań/rok, co oznacza ponad pięciokrotne podniesienie potencjału wytwórczego tego produktu. Zakończenie budowy obu obiektów zaplanowano na ten rok, przy czym pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś Zakładu Onko BCG na drugą połowę 2025 roku, przypomniano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

