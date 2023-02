Grupa CCC planuje 10-20 nowych otwarć sklepów marki CCC w 2023 r., zapowiedział prezes Marcin Czyczerski.

Reklama

"820 sklepów marki CCC to jest baza, która jest wypadkową szans, które dostrzegamy. W szyldzie CCC optymalizujemy sprzedaż z metra kwadratowego, cyfryzujemy sprzedaż - to jest charakter tego modelu, na który postawiliśmy - tj. omnichanelowy model i rozwijamy go. Chcemy uzyskać więcej z metra kwadratowego cyfrowością bez zbędnej potrzeby rozszerzania ekspansji. Pomniejszamy wręcz te metry, wstawiając w przestrzeń tam, gdzie to widzimy jako zasadne e-obuwie i to świetnie działa z tzw. punktami, strefami e-obuwia, działa korzystnie dla CCC i e-obuwia" - powiedział Czyczerski podczas wideokonferencji.

"W 2023 roku planujemy między 10 a 20 nowych otwarć w takich lokalizacjach, które oferują najszybszy zwrot z inwestycji. Zwrot inwestycji w sklep CCC ucyfrowiony o powierzchni 500 m2 jest bardzo szybki, więc od tego nie uciekamy, ale rośniemy przede wszystkim sprzedażowo z metra kwadratowego i cyfrowością szyldu" - dodał.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)