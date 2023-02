Grupa Unimot rozbudowała park maszynowy linii produkcyjnej polskich modułów fotowoltaicznych znajdującej się w fabryce PZL Sędziszów do 45 MW z początkowych 15 MW, podała spółka. Grupa nie wyklucza także dalszej rozbudowy linii produkcyjnej. Grupa Unimot sprzedaje panele pod marką AVIA Solar, ale kieruje swoją ofertę również do firm, które chcą wyprodukować panele fotowoltaiczne pod własnymi markami.

Linia produkcyjna polskich paneli fotowoltaicznych Grupy Unimot została uruchomiona w lipcu 2021 r. w hali należącej do PZL Sędziszów w Sędziszowie Małopolskim.

"Instalacje fotowoltaiczne stały się niezwykle popularną alternatywą dla wciąż rosnących cen energii. Moc zainstalowanych w Polsce instalacji fotowoltaicznych wynosi już około 12 GW, podczas gdy plany rządowe zakładały moc 10 GW energii ze słońca dopiero w roku 2040. To trend, który obserwujemy w całej Europie, dlatego naszym celem jest oferowanie naszych produkowanych w Polsce paneli na całym rynku europejskim. Czas pandemii i wojna w Ukrainie pokazały, jak ważna jest jakość i solidność lokalnego dostawcy. Wybierając polskie panele od Unimot, klient może liczyć na zdecydowanie większą elastyczność zamówień w porównaniu do produktów azjatyckich, których zakup wiąże się z długim czasem dostawy i koniecznością pokrycia kosztów logistyki" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Park maszynowy Grupy Unimot przewiduje możliwość produkcji paneli fotowoltaicznych z użyciem ogniw nawet do wielkości M12. Panele fotowoltaiczne AVIA Solar będą sprzedawane w najbardziej popularnych w swoich segmentach mocach, czyli od 350 Wp do ponad 450 Wp.

"Postawiliśmy na sprawdzoną technologię i moc modułów cieszącą się największą popularnością wśród klientów, ponadto wykorzystujemy komponenty światowych liderów - między innymi 3M, Interfloat i DOW. Możemy zaoferować klientom moduły fotowoltaiczne produkowane pod ich własnymi markami, dopasowane do indywidualnych oczekiwań, wraz z profesjonalnym doradztwem i wsparciem technicznym. Współpracujemy tylko z wyspecjalizowanymi dostawcami z branży fotowoltaicznej, którzy od dziesiątek lat budowali swoje obecne doświadczenie i stabilną pozycję. Dbamy o to, by wszyscy nasi partnerzy handlowi utrzymywali najwyższe standardy pracy. Naszą mocną stroną jest również profesjonalny zespół produkcyjny składający się z inżynierów chemii czy elektryki" - dodał dyrektor Unimot ds. produktów OZE Stanisław Bajorski.

Poza modułami fotowoltaicznymi Unimot oferuje swoim klientom również falowniki, rozdzielnice elektryczne, magazyny energii i akcesoria uzupełniające.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

