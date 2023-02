mBank odnotował 834,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 1 631,12 mln zł straty rok wcześniej, podał bank, prezentując wybrane, niezaudytowane dane finansowe.

"Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku w IV kwartale 2022 roku wyniósł 834,5 mln zł w stosunku do straty netto w wysokości 2 279,2 mln zł w III kwartale. Zysk brutto wyniósł 1 004,4 mln zł, pomimo zaksięgowania wysokich kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Jednocześnie, zysk brutto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) wyniósł 1 443,1 mln zł w porównaniu do straty w III kwartale 2022 roku. Dochody ogółem Grupy mBanku wzrosły o 126,5% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 2 434 mln zł. Po skorygowaniu dochodów III i IV kwartału o wpływ tzw. 'wakacji kredytowych', dochody były stabilne w ujęciu kwartalnym" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 974,48 mln zł wobec 1 197,48 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 467,75 mln zł wobec 483,24 mln zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek w IV kwartale 2022 roku wyniósł 1 974,5 mln zł. Po skorygowaniu o wpływ wakacji kredytowych, wynik z tytułu odsetek był stabilny w ujęciu kwartalnym. W IV kwartale 2022 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu odsetek do 3 324,4 mln zł, głównie dzięki wcześniejszym podwyżkom stóp procentowych ogłoszonym przez Radę Polityki Pieniężnej. Po skorygowaniu o wpływ 'wakacji kredytowych' przychody z tytułu odsetek wzrosły o 6,5% w ujęciu kwartalnym. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów z tytułu odsetek, spowodowany głównie wyższym kosztem depozytów od klientów, podano także.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku pozostała stabilna w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 4,03%.

Wynik z tytułu opłat i prowizji obniżył się o 9% z powodu wyższych kosztów z tytułu prowizji, podano także.

"W IV kwartale 2022 roku zaksięgowano koszty konkursów sprzedażowych oraz wyższe koszty procesów należytej staranności wobec klientów, a także wyższe koszty związane ze sprzedażą produktów banku przez zewnętrzne podmioty. W IV kwartale grupa zmieniła sposób ujęcia przychodów z tytułu sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z kredytami hipotecznymi. Część tych przychodów jest obecnie wykazywana w ramach przychodów odsetkowych a część w ramach przychodów prowizyjnych" - czytamy dalej.

Wynik na działalności handlowej wyniósł 27,1 mln zł. Grupa mBanku zanotowała też straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów oraz zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, związane ze sprzedażą obligacji skarbowych, w wysokości -34,3 mln zł. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło -16,6 mln zł.

W IV kwartale 2022 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 23,5% w stosunku do III kwartału i wyniosły 631,1 mln zł. W III kwartale 2022 roku zaksięgowano składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 184,1 mln zł. W IV kwartale zmniejszono kwotę zaksięgowanej składki o 13,1 mln zł. W IV kwartale nastąpił również wzrost kosztów pracowniczych o 18,9%, spowodowany wzrostem kosztów wynagrodzeń. Jednocześnie koszty rzeczowe obniżyły się o 6,2%, głównie za sprawą niższych kosztów administracji i obsługi nieruchomości oraz IT. Amortyzacja nieznacznie obniżyła się w ujęciu kwartalnym, wymieniono.

"Efektem opisanych powyżej trendów był spadek wskaźnika kosztów do dochodów do 25,9%. Znormalizowany wskaźnik (z wyłączeniem wpływu 'wakacji kredytowych' oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców) wyniósł 33,5% w porównaniu do 31,9% w poprzednim kwartale" - wskazano.

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) w Grupie mBanku wyniosły 188,1 mln zł w IV kwartale (koszt ryzyka na poziomie 61 punktów bazowych). W porównaniu z poprzednim kwartałem były one nieznacznie wyższe (+2,8%).

"Istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny Grupy mBanku miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które osiągnęły wartość 430,1 mln zł. Koszty te wynikają głównie z uwzględnienia kosztów prawomocnych wyroków sądowych, kosztów zawartych ugód oraz aktualizacji parametrów rynkowych uwzględnianych w modelu. [...] Bank rozpoznał również aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 198,9 mln zł, które wynika z prowadzonego programu ugód skierowanych do klientów posiadających kredyty walutowe w CHF" - napisał bank.

Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r. wobec 198,37 mld zł na koniec 2021 r.

W całym 2022 r. bank miał 702,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 178,75 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 696,72 mln zł wobec 1 215,35 mln zł straty rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)