Plot Twist złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokument informacyjny w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect. Spółka liczy na dołączenie do grona firm publicznych wiosną tego roku, poinformował prezes Paweł Czapla. Studio ustaliło też datę premiery swojego autorskiego tytułu: "The Last Case of Benedict Fox" 27 kwietnia tego roku zadebiutuje na platformach Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Wydawcą gry jest Rogue Games.

"Pierwsze półrocze br. to dla nas bardzo aktywny czas, ale także bardzo owocny. Właśnie złożyliśmy do GPW dokument informacyjny. Debiut na NewConnect to jeden z istotniejszych tegorocznych celów. Dodatkowo wejście na rynek publiczny połączyliśmy w czasie z aktywną kampanią promocyjną naszej gry. Debiut to dla nas szansa, aby jeszcze mocniej zwiększyć transparentność studia i dotrzeć do inwestorów na rynku lokalnym i globalnym" - powiedział Czapla, cytowany w komunikacie.

Najważniejszą tegoroczną produkcją studia jest "The Last Case of Benedict Fox", premiera zaplanowana jest na 27 kwietnia br. Udostępnione na STEAM Next Fest demo tytułu zgromadziło świetne noty od graczy, przypomniano.

"Premiera gry nadchodzi wielkimi krokami. Przed nami miesiące aktywnej pracy i promocji. Jesteśmy zachwyceni odbiorem dema naszej gry. Gracze zwracają uwagę na wciągającą atmosferę, podoba im się muzyka, inni wspominają, że świetnie dopracowaliśmy grafikę i klimat. Cieszymy się z tego odbioru, dostaliśmy też wiele cennych informacji i opinii o tym, na co należy zwrócić dodatkowo uwagę przy ostatnich szlifach" - dodał Czapla.

W 2021 oraz w 2022 r. przy wsparciu DM INC spółka pozyskała łącznie 4,8 mln zł w ramach subskrypcji prywatnych. Funkcję autoryzowanego doradcy dla spółki w procesie upublicznienia na rynku NewConnect pełni INC.

Plot Twist (dawniej Avesome Industries) powstało w 2013 roku. Główną działalnością studia jest produkcja gier wideo na PC i konsole.

(ISBnews)