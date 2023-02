Zarząd Polimeksu Mostostalu pozytywnie ocenia sytuację i perspektywy grupy oraz pracuje nad utrzymaniem stabilnego portfela zamówień na poziomie 4-5 mld zł, poinformował ISBnews.TV prezes Krzysztof Figat. Z jego słów wynika, że spółce udało się zrealizować zapowiadaną wiosną ambicję osiągnięcia 3 mld zł przychodów w 2022 r. oraz że IV kw. pozytywnie wpłynął na wyniki finansowe całego roku.

"Pracujemy nad tym, aby nasz portfel był niezmiennie między 4 a 5 mld zł, bo to daje nam stabilne przychody na poziomie ok. 3 mld zł. I chcielibyśmy taki poziom utrzymać. Oczywiście, biorąc pod uwagę inflację, on będzie wzrastał, ale te wolumeny chcielibyśmy utrzymać. Jesteśmy aktywni w tej chwili we wszystkich segmentach rynku budowlanego. Staramy się o pozyskanie i kontraktów drogowych, i wracamy na rynek kubaturowy. Umocniliśmy się - pokazując na tej budowie [w Elektrowni Rybnik], że jesteśmy liderem, jeśli chodzi o energetykę. [...] To, czego tu się nauczymy, będziemy mogli w przyszłości implementować za granicą" - powiedział Figat w rozmowie z ISBnews.TV po podpisaniu umowy na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybniku.

"W tej chwili sytuacja grupy jest stabilna. Wiadomo, że rynek ma problemy, jest inflacja, są wyższe stopy procentowe. Wielu inwestorów wstrzymuje się z decyzjami inwestycyjnymi, bo wiele inwestycji jest opartych o kredyty komercyjne, ale my ten czas, myślę, że przetrwamy, realizując nasze projekty strategiczne i będąc cały czas w gotowości na to, co przyniesie przyszłość na rynku" - dodał.

Poinformował, że grupa wzmacnia swoje kompetencje m.in. w energetyce jądrowej i fotowoltaicznej.

"Przygotowujemy się do projektów atomowych. Budujemy grupę osób, które mają kompetencje, jeśli chodzi o energetykę jądrową po to, żeby być gotowym, gdy przyjdzie. Jesteśmy certyfikowani przez firmy budujące elektrownie atomowe, trzymamy rękę na pulsie. Jednocześnie chcemy być również w energetyce solarnej, i jako firma budująca, i być może jako deweloper" - wskazał.

"Wstępnie, myślę, że to, co pokazywaliśmy po trzech kwartałach - nasza sytuacja się nie pogorszyła, myślę, że nawet odrobinę poprawiła. Tak, że na pewno nasze przychody przekroczą 3 mld zł i zarówno EBITDA, jak i wynik netto będzie lepszy niż ten, który pokazywaliśmy po trzech kwartałach. Jesteśmy grupą stabilną, rozwijającą się w sposób organiczny, nie burzliwy, ale to daje nam mocne fundamenty do funkcjonowania w przyszłości" - zakończył prezes.

Wczoraj Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Siemens Energy na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybniku. Oprócz umowy na generalną realizację inwestycji, dotyczącej budowy bloku o wartości ok. 3 mld zł netto, zawarta została także wieloletnia umowa serwisowa o wartości ponad 0,76 mld zł netto. Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2026 roku.

W I-III kw. 2022 r. Polimex Mostostal miał 119,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 872,72 mln zł w porównaniu z 1 588,42 mln zł rok wcześniej.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 304 mln zł w 2021 r.

Lesław Kretowicz

(ISBnews/ ISBnews.TV)