Photon Energy prognozuje, że jego skonsolidowany zysk EBITDA wzrośnie o 20,5% r/r do 29 mln euro w 2023 r., przy wzroście przychodów o 59,2% r/r do 150 mln euro, podała spółka.

"W oparciu o dźwignię operacyjną spółki przejawiającą się we wszystkich jej liniach biznesowych, oczekuje się, że skonsolidowane przychody w 2023 roku wzrosną do 150 mln euro z 94,2 mln euro w 2022 roku, co stanowi wzrost o 59,2% r/r, prowadząc do wzrostu EBITDA do 29 mln euro z 24,1 mln euro w 2022 roku (+20,5% r/r)" - czytamy w komunikacie.

W 2022 r. spółka miała 2,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,4 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach całkowitych w wysokości 94,22 mln euro w porównaniu z 36,36 mln euro rok wcześniej.

W 2022 r. EBITDA wzrosła o 151,1% do 24,06 mln euro, realizując prognozę wynoszącą 24 mln euro.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)