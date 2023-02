Drago entertainment odnotował ponad 2 mln zł zysku netto i 13 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2022 r., podała spółka. W samym IV kwartale przychody przekroczyły 4,2 mln zł, zysk netto osiągnął 0,83 mln zł, a EBIT wyniósł prawie 1,2 mln zł. Na wyniki finansowe wpłynęła sprzedaż autorskich gier spółki, przede wszystkim stabilna monetyzacja "Gas Station Simulator", podkreślono.

"Miniony rok był dla nas korzystny. 'Gas Station Simulator' szczęśliwie trafił do nowej grupy odbiorców, debiutując na platformach konsolowych PlayStation, Nintendo Switch oraz Xbox. Do tego na jesieni na rynku ukazała się nasza kolejna propozycja o tytule 'Food Truck Simulator'. Cieszę się, że nasze gry są dochodowe i z kwartału na kwartał pozwalają spółce notować zadowalające wyniki finansowe. Do tego konsekwentnie dążyliśmy. W całym 2022 roku osiągnęliśmy stabilne r/r przychody netto ze sprzedaży produktów, które wyniosły 13 mln zł. Zysk netto w tym czasie przekroczył 2 mln zł, sam IV kwartał także dał nam zarobić" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Zgodnie ze strategią rozwoju, w styczniu br. Drago entertainment rozpoczęło oficjalny proces przeniesienia akcji z NewConnect na główny rynek GPW w Warszawie, przypomniano.

"Przejście na główny parkiet nastąpi w ważnym dla nas czasie, bowiem w obecnym roku Drago obchodzi 25-lecie swojej działalności. Zbliżająca się więc zmiana rynku notowań będzie dla nas ukoronowaniem wielu lat intensywnej pracy i dążenia do zbudowania rentownej i rozpoznawalnej na rynku gier marki" - dodał szef i współzałożyciel Drago entertainment Lucjan Mikociak.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 roku w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)