M Food odnotował 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,21 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,53 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 73,49 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2022 przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 54 525,1 tys. zł i były niższe o 25,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe przychody ze sprzedaży osiągnięte w IV kwartale 2022 roku w porównaniu do IV kwartału 2021 roku wynikały z wykorzystywania przez kontrahentów nagromadzonych wcześniej wyższych zapasów. Kontrahenci oszacowali, że zawirowania spowodowane najpierw COVID-19, a później konfliktem zbrojnym w Ukrainie nie będą miały już znaczącego wpływu, i zaczęli zmniejszać rezerwy stanów magazynowych. Kolejnym czynnikiem był spadek o prawie 10% cen zakupu i sprzedaży miodu" - czytamy w raporcie.

W całym 2022 r. spółka miała 4,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 192,85 mln zł w porównaniu z 190,57 mln zł rok wcześniej.

"W kolejnych kwartałach spółka spodziewa się stabilizacji cen zakupu i sprzedaży - choć w dalszym ciągu na dość wysokich poziomach - a w dłuższym okresie powrotu do cen uzyskiwanych we wcześniejszych latach. Przyspieszeniem tego procesu może być umacnianie się waluty ukraińskiej (hrywna) w stosunku do waluty EUR oraz zakończenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Trwanie tego konfliktu może przynieść trudny do określenia wpływ na ukształtowanie ceny miodu nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Ukraina jest największym eksporterem miodu europejskiego do krajów Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

Zarząd przewiduje, że trwający konflikt zbrojny w Ukrainie w dalszym ciągu będzie ograniczał możliwości zakupu miodu z jej terytorium. Spółki z grupy M Food podpisały szereg nowych kontraktów zakupowych z innych kierunków celem uzupełnienia brakujących ilości surowca, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 0,95 mln zł wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej.

M Food to polska spółka holdingowa, jeden z czołowych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie oraz największy w Europie Środkowo-Wschodniej gracz w tym sektorze. Jest obecna na czterech kontynentach. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 r.

