Arctic Paper odnotował 74,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 1 085,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2022 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

W IV kwartale EBITDA wstępnie podwoiła się do 140,0 mln zł (69,2 mln zł rok wcześniej), co odpowiada marży EBITDA na poziomie 12,9% (7,3% rok wcześniej), podano również.

W całym 2022 r. Arctic Paper odnotował wstępnie skonsolidowany szacunkowy zysk netto w wysokości 756,8 mln zł wobec 175,9 mln zł rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 894,2 mln zł wobec 3 412,5 mln zł rok wcześniej, podano.

"W całym roku grupa osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 4 894,3 mln zł (3 412,6 mln zł), EBITDA w wysokości 974,0 mln zł (327,8 mln zł) oraz marżę EBITDA na poziomie 19,9% (9,6%). Do wzrostu wyników przyczynił się zarówno segment papieru, jak i celulozy. Dobre wyniki znacząco poprawiły sytuację finansową Arctic Paper: zadłużenie netto osiągnęło na koniec roku rekordowo niski poziom -276,2 zł" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż w segmencie papieru wzrosła do 770,0 mln zł (689,2 mln zł) przy EBITDA na poziomie 122,3 mln zł (31,2 mln zł). Po historycznie dobrym okresie wolumeny sprzedaży spadły w czwartym kwartale, ponieważ klienci zmniejszali zapasy przed końcem roku. Spadek dotyczył wszystkich gatunków i podsegmentów papieru, chociaż papiery książkowe i premium design cechują się większą stabilnością wobec zmian popytu.

"Arctic Paper koncentruje się na rentowności i dlatego zdecydował się nadać wyższy priorytet osiąganym marżom, a nie wolumenom. Po podwyżce cen na początku okresu, przychody ze sprzedaży papieru na tonę wyniosły 6,6 tys. zł, oznacza 60% wzrost wobec średniej z porównywalnego okresu ubiegłego roku. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym okresie wyniosło 85% (99)" - czytamy także.

W przypadku należącej do grupy spółki Rottneros - segment celulozy - przychody za czwarty kwartał wzrosły o 22%, do 730 mln SEK (598 mln) przy EBITDA na poziomie 31 mln SEK (88 mln). Produkcja w tym okresie wyniosła 87,2 tys. ton (91,4) po grudniowym przestoju remontowym w Vallvik i awarii turbiny. Rottneros odnotował malejący popyt i tym samym nieco niższą cenę celulozy na koniec okresu.

"Rozwój naszego segmentu opakowań został celowo wstrzymany w ubiegły roku, ponieważ skoncentrowaliśmy się na poprawie rentowności, a papier graficzny od kilku kwartałów pokazuje lepsze marże. W całym roku 2022 sprzedano 18,6 tys. ton papieru na opakowania. Projekty energetyczne przebiegają zgodnie z planem. Kilka projektów dotyczących wytwarzania energii z fotowoltaiki w Polsce i Szwecji jest przygotowanych do realizacji w ciągu 2023 roku. Krok po kroku zbliżamy się do samowystarczalności energetycznej. Miniony rok był rekordowy dla Arctic Paper, a grupa weszła w 2023 rok wzmocniona. Chociaż istnieje niepewność co do najbliższej przyszłości, możemy kontynuować realizację naszej strategii. Arctic Paper posiada niezbędne zasoby finansowe, aby inwestować w naszą strategiczną dywersyfikację w kierunku produkcji opakowań i wytwarzania energii, jednocześnie utrzymując silną pozycję w papierze i celulozie" - powiedział prezes Michał Jarczynski, cytowany w komunikacie.

Publikacja raportu rocznego nastąpi 28 marca.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

