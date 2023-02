JR Holding zainwestuje w 10 mln zł w zamian za 40% udziałów w spółce Noxo Energy, operatorze sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych, podano w komunikacie.

"Noxo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, która posiada już ponad 250 punktów ładowania. JR Holding zainwestuje 10 mln zł w zamian za 40% udziałów w spółce. Inwestor dostarczy również Noxo Energy co najmniej 7 mln zł finansowania dłużnego" - czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane z inwestycji JR Holding spółka zamierza w większości przeznaczyć na wydatki związane z zakupem i instalacją nowych stacji ładowania pojazdów, podłączeniem nowych stacji ładowania do sieci oraz na sprzęt lub ulepszenie podłączeń do sieci dla już istniejących, podano także.

Noxo jest czwartym co do wielkości operatorem stacji ładowania w Polsce, posiadającym ponad 250 punktów ładowania. Sieć stacji ładowania Noxo obejmuje swoim zasięgiem m.in. miejsca atrakcyjne turystycznie, 4 i 5 gwiazdkowe hotele, parki rozrywki, pola golfowe oraz galerie handlowe. Noxo Energy finansuje w 100% zakup i montaż stacji, a także pokrywa koszty wykorzystanej energii na potrzeby ładowania samochodów. Partnerzy zintegrowani w ramach sieci Noxo otrzymują możliwość oznaczenia dodatkowego udogodnienia dla swoich gości w postaci posiadania stacji ładowania samochodów elektrycznych w filtrach wyszukiwarek portali rezerwacyjnych, np. booking.com. Spółka osiąga przychody z opłat za ładowanie wnoszonych przez kierowców, korzystających z punktów ładowania, wskazano w informacji.

"Od początku naszej działalności przyświecały nam idee proekologiczne. Głęboko wierzymy, że możemy mieć realny wpływ na środowisko, przy okazji nie rezygnując z komfortu podróżowania samochodem. Inwestujemy w elektromobilność, bo to przyszłość motoryzacji" - powiedział Jakub Bańkowski z Noxo Energy, cytowany w komunikacie.

"Inwestycja w Noxo Energy jest dla nas kolejnym projektem w sektorze odnawialnych energii. Jest to dla nas jedna z priorytetowych branż. Po zakończeniu inwestycji w Columbus Energy reinwestujemy zyski w przedsięwzięcia, które w naszej ocenie będą się szybko rozwijać. Mamy w swoim portfelu już producenta innowacyjnych pomp ciepła, firmy Igloo i Miloo Electronics, magazyny energii LAserTec czy producenta przełomowych baterii The Batteries. Noxo dołącza do tego portfolio i jestem przekonany, że zapewni nam w przyszłości oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału" - zadeklarował inwestor i prezes JR Holding January Ciszewski.

JR Holding ASI S.A. to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Zgodnie ze strategią, firma w bieżącym roku zamierza rozwijać portfel zwiększając jego dywersyfikację, inwestując w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia oraz uruchamiając nowe projekty inwestycyjne. Spółka jest w drodze do debiutu na rynku głównym GPW.

(ISBnews)