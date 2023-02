Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za styczeń 2023 r. wyniosły ok. 222 mln USD i były o ok. 8% niższe r/r, podała spółka.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z przychodów zrealizowanych w styczniu 2023 r. Ubiegłoroczny styczeń był rekordowym w naszej historii styczniem pod względem sprzedaży i obejmował bardzo szeroki rynek działania, co oznacza, że zmierzyliśmy się z bardzo wysoką bazą porównawczą. Widać wyraźnie, że pomimo znacznego spadku przychodów w krajach objętych sankcjami oraz w Ukrainie nasze tegoroczne przychody są bardzo zbliżone do poziomu ubiegłorocznego. Uważamy to za duże osiągnięcie. Jesteśmy przekonani, że efekty obecnych działań Asbis przełożą się na wzrost przychodów przed końcem kwartału" - powiedział wiceprezes Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów w styczniu były smartfony, procesory oraz serwery, których sprzedaż pokazała bardzo dobre dynamiki wzrostu w porównaniu do stycznia 2022 r., wymieniono.

"Jeśli chodzi o naszą sprzedaż w styczniu 2023 r., to zdecydowanym liderem sprzedaży był Kazachstan, zaraz za nim Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Słowacja" - dodał Tziamalis.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r.

(ISBnews)